Lørdag aften modtog skuespiller Lars Brygmann den første Bodilpris i karrieren.

Det skete i kategorien Bedste Mandlige Birolle. Og den fik han for sin præstation i rollen som hackeren Lennart i action-komediedramaet "Retfærdighedens Ryttere" af den oscarvindende instruktør Anders Thomas Jensen.

Trods en alder på 64 år har Lars Brygmann ikke i tankerne at slå benene op og gå på pension.

- Jeg er i mit livs forår. For jeg er så heldig, at jeg arbejder inden for et fag, hvor alder ikke rigtig betyder noget for at arbejde.

Og der vil altid være bud efter en ældre skuespiller, påpeger Lars Brygmann

- Jeg er oprindeligt uddannet tømrer, og der tror jeg, at pensionstiden ville være nu. Men ved skuespillet kan jeg jo blive ved, siger han og joker så:

- Der bliver jo ikke flere mænd på min alder, tværtimod så falder de jo fra. Så det kan være, at jeg holder ud og bliver den eneste, som kan spille en 95-årige, joker han.

Lars Brygmann fik også en Robert for sin rolle i "Retfærdighedens ryttere".

Til Bodiluddelingen var han oppe mod sin medspiller fra "Retfærdighedens ryttere" Nikolaj Lie Kaas samt Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen, som alle var nomineret i kategorien for deres præstation i Thomas Vinterbergs oscarbelønnede hit "Druk".

/ritzau/