Det hidtil største filmformidlingsprojekt i Danmark kan realiseres efter en donation på 30 millioner kroner.

Den danske stumfilmarv, der består af flere end 415 danske stumfilm, skal digitaliseres, så flere danskere kan få glæde af dem.

Det oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

Filmene vil blive restaureret og skannet til biografvisning, men også lagt online så filmentusiaster verden over kan se dem kvit og frit.

Projektet er det hidtil største filmformidlingsprojekt i Danmark.

Forud er gået fire års arbejde med at kortlægge samlingerne, og i løbet af de kommende år forventes projektet at blive en realitet.

Vicedirektør på Det Danske Filminstitut Jakob Buhl Vestergaard kalder stumfilmene "et af de mest betydningsfulde kapitler i dansk filmhistorie".

Han ser projektet som en "unik mulighed for at blive klogere på vores fælles fortid".

- I arkiverne er der mindst 50 titler, som ikke har været vist siden premieren for omkring 100 år siden. Måske finder vi blandt dem glemte mesterværker, som kan ændre vores forståelse af dansk stumfilmhistorie, siger Jakob Buhl Vestergaard.

Det omfattende projekt med at restaurere i alt 350 timers film blev muligt, efter tre fonde donerede i alt 30 millioner kroner. Fondene er A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

I den nye filmaftale 2019-2023, som er indgået blandt alle Folketingets partier, er der desuden afsat 17 millioner kroner til digitalisering af filmarven

- Det er en væsentlig målsætning for Filminstituttet at gøre filmarven levende for alle. Det sker blandt andet via Cinematekets arrangementer i København og i samarbejde med biografer rundt omkring i landet, oplyser Det Danske Filminstitut i pressemeddelelsen.

/ritzau/