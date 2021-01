Den 30-årige YouTuber Grace Victory har tilbragt meget tid på hospitalet de seneste måneder, selvom hun efter planen først skulle lægge vejen forbi til februar.

Hun har nemlig været gravid, og fødte sit første barn i december. Men i en af graviditetens sidste faser blev hun så også smittet med coronavirus, skriver The Guardian.

Hendes tilstand blev med tiden værre, så hun blev indlagt i december, hvor lægerne valgt at forcere fødslen, selvom hun først havde termin to måneder senere. Juleaften kom hendes lille dreng så til verden.

Men hun var ikke i stand til at give den nyfødte pleje og omsorg, for dagen efter fødslen var hendes vejrtrækningsproblemer så slemme, at hun blev lagt i koma.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Grace she/her (@gracefvictory)

Det var dog ikke alarmerende signaler, der kom fra hendes nærmeste. Familien fortalte i slutningen af december, at hendes tilstand var stabil og at den lille nye dreng havde det fint på trods af omstændighederne.

Men i løbet af januar ændrede retorikken karakter, da hendes søster, livsstilsbloggeren Charleigh, begyndte at skrive til sine følgere, at de skulle bede for hende:

»Vi elsker hende så højt, og vi ved, at hun vil komme ud stærkere end nogensinde. Hun har dedikeret hele sin karriere til at helbrede mennesker, så nu beder jeg om jeres bønner.«

Nu har Grace Victory været i koma i over en måned, og der er ikke mange tegn på forbedringer.

Grace Victory har over 200.000 følgere på YouTube, hvor hun laver videoer om livsstil og helbred. Hun har også oprettet en platform, hvor hun deler viden om holistisk behandling.