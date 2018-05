Sønnens valg af kæledyr havde Nanna-Johanne på ingen måde forventet.

De ‘De unge mødre’-deltageren Nanna-Johanne var en lille pige, havde hun flere forskellige kæledyr. Det var hun glad for, og hun vil gerne have, at hendes treårige søn, Julius, får den samme glæde.

Derfor har hun taget ham med til den lokale dyrehandel i det kommende afsnit af reportageserien, hvor han som en fødselsdagsgave får frit valg på alle hylder – næsten i hvert fald. Men efter at have kigget sig rundt og haft blandt andet en fugl eller en kanin i kikkerten valgte han at gå i en helt anden retning.

Herunder kan du se hans mildest talt geniale valg, som den unge mor ikke havde forudset, da de gik ind i dyrehandleren. Hele afsnittet af ‘De unge mødre’ kan du se tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på DPlay.

