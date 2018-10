Den 29-årige Mads Quistgaard har mødt sin foregangsmand, den 92-årige Axel Johannesen, til en snak om at være mandlig sygeplejerske i forskellige samfundstider.

'Uden at forklejne mændene, kan man spørge, om mændene vil egne sig lige så godt til sygepleje som kvinder. For det er de specielle kvindelige evner som moderinstinktet, trangen til at hjælpe andre, evnen til at indordne sig, udvise et blidt temperament, der er brug for i sygeplejen'.

Det var holdningen, da syv mænd begyndte på sygeplejeskolen i 1951. Det læser Axel Johannesen højt fra et gammelt stykke papir. I Danmark er ca. 3,5 pct af landets sygeplejerske mænd. Axel Johannesen var én af de første, og som lige nu skildres i den serieaktuelle 'Sygeplejeskolen' på TV 2 Charlie.

Axel Johannesen skulle egentlig have uddannet sig på Diakonhøjskolen, men valgte sygeplejerske.

Den tidligere sygeplejerske Axel Johannesen på 92 år har lige læst op, hvorfor man i 1950 ikke mente, mænd skulle være sygeplejerske. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den tidligere sygeplejerske Axel Johannesen på 92 år har lige læst op, hvorfor man i 1950 ikke mente, mænd skulle være sygeplejerske. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kendte nogle af sygeplejerskernes opgaver, fordi jeg havde været diakonelev på nogle forskellige praktiksteder i landet. Jeg synes, det var meget spændende, da jeg blev spurgt. Jeg måtte tale med min forlovede om det og sagde så ja,« fortæller Axel Johannesen.

Ved siden af Axel Johannsen sidder 29-årige Mads Quistgaard. Han læser i dag til sygeplejerske, selvom det ikke altid har ligget i kortene.

»Jeg startede med at læse til murer, men jeg kunne slet ikke se mig i det håndværk. Jeg synes, omgangstonen var for hård. Selvom jeg prøvede, måtte jeg droppe ud af det. Jeg havde ikke mig selv med,« hvorefter Mads Quistgaard fik arbejde på et plejehjem.

»Det var en øjenåbner. At få lov til at træde ind i folks liv og hjælpe. Jeg følte, det var det, jeg skulle. Også selvom der var mange ældre kvinder, der spurgte, hvad jeg lavede der, og om jeg var gået forkert. En ung mand kunne da ikke brygge kaffe og gøre rent,« fortæller Mads Quistgaard med et smil.

Aksel Johannesen på 92 blev pensioneret i 1992. Mads Quistgaard på 29 år læser i dag til sygeplejerske. Foto: Nils Meilvang Vis mere Aksel Johannesen på 92 blev pensioneret i 1992. Mads Quistgaard på 29 år læser i dag til sygeplejerske. Foto: Nils Meilvang

B.T. møder Axel Johannesen og Mads Quistgaard en grå oktoberdag i Sorø. Hjemme i stuen hos Axel Johannesen og hustruen, Gunhild, er stemningen lys og livlig. Ikke kun på grund af de fire lamper, der lyser stuen op, men også fordi de to herrer begge har rødder i sygeplejebranchen, hvilket giver anledning til samtale og latter.

Vil mænd egne sig vel til sygepleje?

Mændenes vej mod et job som sygeplejerske var dog ikke uden bump, hvorefter Axel Johannesen peger på det papir, han læste op for lidt siden. Axel Johannesen og de øvrige mænd måtte ikke behandle på kvindegangen eller sågar dele vægge med de kvindelige studerende. Forskelsbehandlingen kan Mads Quistgaard ikke forestille sig at opleve i dag.

»Det er klart, at der er nogle ting, som en mand ikke tænker over på samme måde, som en kvinde gør. Men det samme er gældende den anden vej. Det kan f.eks. ses gennem omsorg. Kvinder har et moderinstinkt, hvilket jeg ikke har. Derfor er vi faktisk blevet undervist i, at man både skal være mor og far for at se tingene forskelligt. Kvinder og mænd har forskellige værdier, og det er begge værdier, man skal kunne vise overfor patienter.«

Dermed sættes der ikke spørgsmålstegn inden for studiets egne rammer om mandlige evner i sygeplejen. Mads Quistgaard ligger derimod ikke skjul på, at han somme tider har oplevet spørgsmål fra andre kanter. Spørgsmål, som Mads Quistgaard vil karakterisere som fordomme.

Axel Johannesen yderst til venstre på forreste række i 1954, da han og seks øvrige mænd blev færdiguddannet sygeplejerske. Foto: Privatfoto Foto: Nils Meilvang Vis mere Axel Johannesen yderst til venstre på forreste række i 1954, da han og seks øvrige mænd blev færdiguddannet sygeplejerske. Foto: Privatfoto Foto: Nils Meilvang

»Nogle påpeger, at der er et kvindejob. Andre har en fordom om lønnen. Jeg hørte sågar én sige: ‘Hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal være, kan jeg jo altid blive sygeplejerske’. Det var noget pjat at sige.«

Fordommene undrer også Axel Johannesen

»Jeg har normalt ikke mødt det. Og før snakkede Mads om lønnen. Det betød ingenting dengang. Det var i hvert fald ikke noget, vi drenge snakkede om.«

Et kæmpe stykke arbejde

Mads Quistgaard er meget beæret over at få lov til at møde og sidde i samme to-personers sofa med Axel Johannesen.

Mads Quistgaard fortæller om at være mandlig sygeplejerske i dag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mads Quistgaard fortæller om at være mandlig sygeplejerske i dag. Foto: Nils Meilvang

»På en måde er det lidt uvirkeligt. I det samfund, hvor jeg er vokset op, har der ikke været mange begrænsninger i den mandlige sygepleje. Det er blandt andet takket være Axel, fordi han har gjort et kæmpe stykke arbejde.« Det glæder Axel Johannesen.

»I dag bliver mænd uddannet på sygeplejerskeskoler, og alle opslåede stillinger kan søges af mænd. Det er på grund af os. Vi gjorde noget for Danmark, og det er jeg meget stolt over, når jeg sidder her i dag,« fortæller han og tilføjer.

»Det er et pragtfuldt arbejde. At få lov at komme så nær på mennesker, som trænger til hjælp. Det er vidunderligt,« fortæller Axel Johannesen, som bakkes op af den 63 år yngre mand ved siden af ham.

»Det eneste jeg fortryder, er, at jeg ikke startede før.«