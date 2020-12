Med et hurtigt salg kan den næsten 74-årige producer Poul Bruun nå at fejre fødselsdag med lidt af en gave på kontoen.

Kort før jul fylder Bruun nemlig år – og for bare en uge siden kom hans enorme palæ i Hellerup til salg for intet mindre end 27,5 millioner kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Dermed er det sandsynligvis snart farvel til godt 30 år på den attraktive adresse i et af landets mest eksklusive områder. Ifølge Tinglysningen købte Poul Bruun huset i slutningen af 80’erne – et årti, hvor der sikkert har været godt med fart på – Bruuns pladeselskab, Medley Records, var nemlig blandt landets største med alle de store signet.

Diamanter på adressen

Poul Bruuns hjemmebane tæller et boligareal på 276 kvadratmeter, der fordeler sig på ti værelser – og beskrives af ejendomsmæglerfirmaet, der har huset til salg, Bjørn & Byskov – som en fint slebet diamant.

Og når det netop er denne jargon, der bruges, skyldes det, at huset tidligere har været beboet af en diamanthandler – og at rygtet vil vide, at der stadig ligger ædelsten skjult i hemmelige rum.

Selvom det nok næppe har sin ægthed – vil mange nok kunne finde glæde på kvadratmeterne alligevel: huset er nemlig både forsynet med vinkælder, billardrum, højloftede stuer og jacuzzi. Alt det kommer naturligvis med en pris – for selvom kvadratmeterne er mange, løber udbudsprisen altså op i et beløb, der svarer til knap 100.000 kroner pr. kvadratmeter. Det oplyser Boliga.dk.

Hellerup placerer sig med en gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på 55.000 kroner, som landets femte dyreste postnummer at købe hus i i år, men trods det skal der altså betydeligt mere til at få råd til Poul Bruuns eksklusive villa, der ligger ganske tæt på havet og Strandvejen.

Poul Bruun skrev som talentspejder kontrakt med Gasolin og har siden skabt Medley Records, der var med bag roret på Kim Larsens Midt om Natten og sidenhen også i ryggen af musikere som Dizzy Mizz Lizzy, Saybia og Søs Fenger.

Se huset her.