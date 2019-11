Rapperen Kesi vandt for nylig sin første Danish Music Award. Men priser er ikke et symbol på succes.

Han er lige fyldt 27 år, men rapperen Kesi kan allerede se tilbage på knap 10 år i den danske musikbranche, hvor han debuterede som en del af rapkollektivet Bomber Over Centrum og satte en helt ny dagsorden på den danske urbanscene.

Siden har han som solist væltet Danmark med hits som "Søvnløs", "Følelsen" og "Kom over", han har et hav af guld- og platinplader i ryggen og kunne for nylig gå på scenen ved Danish Music Awards og modtage to priser foran sine kolleger i branchen.

På mange måder går det overordentlig godt for Kesi, der lige nu er på turné rundt i landet, men statuetterne er ikke et symbol på det, mener han.

- I og for sig er det jo fedt at få en validering, og at det, man har lavet, betyder noget. Men på den anden side skal man passe på med at veje sin succes op i priser og stræbe efter dem, siger Kesi, der har det borgerlige navn Oliver Kesi Chambuso.

- Det skal ikke være målet at få en pris. Den rigtige succes kan jo ses i, hvor mange lyttere man har, og hvor mange der kommer til koncerterne, siger rapperen, der blandt andet kan opleves i København og Aalborg i disse dage.

Selv om han har været fast inventar på de danske hitlister i en årrække, er priserne de første, han har modtaget som solist. Men for ham beviser det netop, at det ikke er statuetterne, man skal måles på som artist.

- Jeg er jo nået dertil, hvor jeg er i dag, uden at få nogen priser, siger rapperen, der startede karrieren uden om pladeselskaberne ved at uploade sin musik på YouTube.

Men det har været hårdt arbejde at stable en karriere på benene.

Mens det udadtil kan ligne, at den unge rapper bare er strøget ind som et af tidens hotteste navne, så minder han om, at der ligger ti års fodarbejde med både succeser og fiaskoer bag.

Han har - ligesom alle andre - også oplevet, at det går op og ned i showbiz.

- Alle ville selvfølgelig ønske, at man bare kunne lave en fed sang, og så lå man nummer et på Spotify for evigt, men sådan fungerer det jo ikke.

- Det tager tid at bygge en karriere op, og jeg har personligt virkelig lært noget af den tid, det har taget, ikke mindst om mig selv og om at have tålmodighed og ikke gå ned, hvis det går dårligt i en periode, siger Kesi.

For livet som rapper er ikke bare guldkæder, fede sneakers, natklubber og Hennessy.

Ligesom de fleste andre unge mænd på hans alder har Kesi også indimellem kæmpet med forholdet til kvinder, hvordan økonomien skal løbe rundt, og hvor han skal hen i karrieren.

- Jeg har haft mange op- og nedture. Jeg har også nogle gange haft det svært og været nødt til at spørge mig selv, hvad jeg nu skulle, siger rapperen.

- Men det kan også være spændende. På en måde er det positivt, det ikke altid går godt, for det holder en på tæerne, når man finder ud af, at man også er sårbar og har noget at tabe, siger han.

Én ting, han har lært, er, at han er nødt til at tage nogle forholdsregler, hvis han gerne vil have en lang karriere i branchen.

- Da jeg var 17-18 år, prioriterede jeg nogle andre ting, end jeg gør nu. Da jeg startede, handlede det bare meget om at lave musik, og jeg tænkte ikke så meget længere end fra sang til sang og fra show til show.

- I dag har jeg en klar vision for, hvad jeg gerne vil opnå på længere sigt. Jeg er trådt et skridt tilbage og kan se, at det er et større puslespil. Jeg kigger mere på, hvordan det hele ser ud om fem år og om ti år, og hvad jeg kan skabe både for mig selv og for andre, siger rapperen.

Han føler nemlig, at han står et sted i karrieren, hvor han også kan hjælpe nye artister.

- Hvis man selv er på vej op ad en stige, som alle andre også er, så bliver man mere tilbøjelig til at sparke nedad og skubbe folk væk, for at der er plads til en selv.

- Men man bliver mindre egoistisk, når man er tilpas i sin egen position. Jeg føler jo, jeg er cementeret der, hvor jeg er, og så har man også et overskud til at hjælpe andre, siger han.

Noget af det, han gerne vil give videre til nye, unge artister, er troen på, at de har det, der skal til - uanset hvad folk i branchen siger.

Det er noget, han selv har holdt fast i, og som han tilskriver en stor del af sin succes.

- Pladeselskabet vil altid have en idé om, hvad man skal gøre for at skabe det store hit. Men man skal huske, at det er ens egen musik, man kender sin egen målgruppe, og på den måde ved man bedst.

- Det kan være svært, når man er ny og grøn. Men ham fra pladeselskabet er jo ikke målgruppen. I stedet skal man spille sin musik for sine venner, for dem på sin skole. Man skal lytte til de folk, man sidder til en privatfest med fredag aften. For i sidste ende er det dem, der formidler din musik videre, siger rapperen.

Kesi spiller fredag aften i Aalborg, hvorefter han rammer Randers lørdag. Han fortsætter sin efterårsturné næste weekend med koncerter i København og Roskilde, før han slutter af i Aarhus den 23. november.

