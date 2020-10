Sangerinden Jada gjorde lørdag aften noget, ingen dansk musiker har formået før.

Lørdag aften skrev hitsangerinden Jada sig ind i historiebøgerne ved prisfesten P3 Guld.

Her vandt hun nemlig ikke bare den mest eftertragtede pris, P3 Prisen, hun snuppede også aftenens anden store pris, P3 Lytterhittet, for sangen "Nudes".

Det er første gang nogensinde, at den lytterbestemte pris går til en kvinde, skriver DR i en pressemeddelelse.

27-årige Jada med det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard er samtidig også den første nominerede ved prisshowet, der har modtaget to priser på samme aften - og den første kunstner, der gennem årene har modtaget alle tre priser, der bliver uddelt i showet.

Sidste år var hun nemlig vinderen af den tredje pris, der uddeles af P3, P3 Talentet.

- Jada giver os soundtracket til aftener med tvivl og musikken til de fester, der en dag kommer tilbage. Uanset hvilken farve, der bliver malet med, er det altid troværdigt og uden forstillelse, lød det blandt andet i motiveringen fra scenen, da Jada modtog P3 Prisen, skriver DR.

Sangerinden debuterede i 2018 med singlen "Keep Cool", og har indtaget Danmark med numre som "You are not alone" og Lonely".

P3 Prisen fik Jada foran Clara og Artigeardit, der også var nominerede i kategorien.

Det danske band Ganger vandt årets P3 Talentet foran Tessa, Joyce og Patina.

/ritzau/