Rollen som stuepigen Ane har præget Mia Helene Højgaard som skuespiller og ung kvinde.

Hun var kun 15 år og netop stoppet på efterskole, da hun i 2013 landede rollen som stuepigen Ane i første sæson af den populære TV2-serie "Badehotellet".

Siden har Mia Helene Højgaard medvirket i serien i sæson fire, fem, seks og syv, og "Badehotellet" er derfor blevet et slags hjem for den nu 22-årige skuespillerinde.

- Jeg er jo på en måde vokset op på serien, og over årene kan jeg mærke, hvordan jeg har udviklet mig.

- Jeg har tidligere følt mig meget lille og forsigtig og meget uvidende i forhold til alle de andre skuespillere. Men jeg synes, det har været dejligt, at der er kommet flere unge skuespillere med i de seneste sæsoner. Det har fået mig til at blomstre lidt op og turde lidt mere, siger hun.

I de seneste sæsoner af "Badehotellet" er unge skuespillere som 25-årige Lue Støvelbæk, 23-årige Laura Kjær og 26-årige Julie Brochorst Andersen kommet med i rollerne som henholdsvis Leslie, Nanna og Vera.

- De er alle sammen mega seje, og så følte jeg mig ikke så alene, og jeg fik plads til at være lidt mere mig selv, siger Mia Helene Højgaard.

Før den 22-årige skuespillerinde kom med i "Badehotellet", havde hun altid tænkt, at hun skulle være danser.

I ni år har hun gået på balletskolen i Odense, som ligger lige ved siden af Odense Teater.

Men Mia Helene Højgaard og de andre balletdansere blev jævnligt hentet over på teatret for at spille med i en forestilling, og her blev skuespildrømmene vakt.

Hun besluttede sig derfor for at gå til casting på Niels Ardens Oplevs dramafilm "Kapgang" fra 2014, og hun kom så langt i processen, at der kun var hende og én anden pige tilbage.

I sidste runde endte Mia Helene Højgaard med at få afslag, men filmens caster fortalte, at hun var i gang med at finde skuespillere til en ny serie på TV2, og at Mia Helene Højgaard lignede hovedrolleindehaveren Rosalinde Mynster, som skulle spille Fie, og at Fie skulle have en lillesøster.

Så Mie Helene Højgaard fik rollen som Ane som 15-årig, og hun husker tydeligt, at hun rystede på hænderne, da hun skulle i gang med at filme.

- Jeg kan især huske, at jeg havde en scene med Bodil Jørgensen i sidste afsnit, hvor jeg virkelig var nervøs, fordi jeg synes, at hun var verdens sejeste skuespiller - og det er hun også, fortæller Mia Helene Højgaard.

Efter første sæson holdt hun pause fra serien i et par år og kom med igen i fjerde sæson. Og det var med samme spænding i kroppen.

- Jeg var virkelig nervøs og usikker, men de andre skuespillere var fantastiske til at hjælpe mig og sige: "Når du skal løfte en tallerken, så gør sådan her" eller "prøv at sige replikken lidt mere sådan her".

- Så jeg er både vokset personligt, men også som skuespiller på "Badehotellet", siger hun.

Mie Helene Højgaard kan mærke, at hun har fundet en større ro i at være sig selv - både foran og bag ved kameraet.

- Jeg kommer fra balletverdenen, hvor alt skal være perfekt, og alle skal se ens ud samtidig med, at det er et virkelig konkurrencepræget miljø.

- Men i "Badehotellet" har jeg min egen rolle, og jeg skal gøre min egen ting og ikke bekymre mig om at sige en replik ligesom alle andre, siger hun.

/ritzau/