Clara Rosager spiller sammen med Hollywood-stjerner, men det er ikke kun lykke at arbejde i udlandet.

Herhjemme er hun bedst kendt som den ondskabsfulde pige Rita i Afdeling Q-filmen "Journal 64" og som bondepige i Michael Noers "Før Frosten".

Men på trods af sin unge alder har 22-årige Clara Rosager sideløbende med sin danske karriere også formået at lande filmroller i udlandet.

Hun spiller blandt andet over for Hollywood-stjernen Keira Knightley i den kommende britiske film "Misbehaviour" og har ligeledes landet en rolle i Marvel-filmen "Morbius", som foregår i Spider Man-universet.

Clara Rosager kan tydeligt mærke, at hun har momentum for tiden.

- Efter min rolle i "Før Frosten" er der helt klart kommet mere fart på. Filmen fik rigtig meget omtale i udlandet og vandt flere festivalpriser, og pludselig begyndte jeg at blive castet til udenlandske film, fortæller hun.

For Clara Rosager var det en ny og anderledes verden, der åbnede sig, da hun første gang blev en del af en udenlandsk filmproduktion.

I Danmark var hun vant til at spise frokost i kantinen på settet og hyggesnakke med de andre skuespillere.

Nu fik hun et fyldigt menukort, hvor hun selv kunne vælge, hvad hun ville have til frokost.

Hun fik sin egen trailer med køleskab, fladskærm og eget badeværelse, og hvis hun havde lyst til en caffe latte, løb en assistent ned på den nærmeste café og hentede den til hende.

Men selv om arbejdsforholdene var mere luksuriøse i udlandet, var det samtidig ensomt at være på settet.

- I Danmark sidder man sammen i kantinen og drikker en kop kaffe i sin pause, og det hele er meget familiært. I udlandet sidder man alene i sin trailer og holder sig generelt mere for sig selv. Folk er rigtig søde, men man hygger sig ikke på samme måde med de andre skuespillere, fordi man typisk arbejder med så store stjerner.

- I løbet af den måned, jeg var i London for at indspille "Misbehaviour", snakkede jeg måske med Kiera Knightley to gange, selv om vi er med i samme film. Jeg sagde ikke en gang farvel til hende, da jeg havde min sidste optagedag.

- Der oplevede jeg virkelig bagsiden og tænkte: "Det kan godt være, at jeg lever drømmen lige nu, men det er også hårdt og ensomt på mange måder", siger hun.

Ifølge Clara Rosager skyldes det distancerede forhold til de andre skuespillere, at der ganske enkelt er større stjerner med i de udenlandske produktioner.

- I Danmark har vi et meget mere afslappet forhold til vores stjerner. Vi ser dem mere som ligeværdige mennesker. Når man spiller over for Hollywood-stjerner eller Oscar-nominerede stjerner, gælder der en helt anden status.

- Du kan sagtens føre en normal samtale med dem, men man kan godt mærke, at de har paraderne oppe, indtil de finder ud af, hvem man er, og at man faktisk har en større rolle i filmen og ikke bare er statist. Man bliver lige set an, før de siger "hej" og "hyggeligt at møde dig", siger hun.

I filmen "Misbehaviour", som skildrer begivenhederne, som fandt sted til Miss World-konkurrencen i London i 1970, spiller Clara Rosager blandt andre sammen med den 27-årige engelske skuespillerinde Suki Waterhouse.

De er nogenlunde jævnaldrende, så da Clara Rosager havde fået nok af at sidde alene i sin trailer, dristede hun sig til at banke på hos sin medspiller og spørge, om de skulle gå en tur.

- Det ville hun heldigvis gerne, men hun havde det generelt fint med bare at være for sig selv, fordi hun er vant til at lave film på den måde. Jeg havde virkelig svært ved det i starten.

- Jeg var meget menneskesøgende - også fordi, jeg var i udlandet og ikke kendte nogen. Jeg røvkedede mig. Der er flere timers ventetid, hvor man bare sidder i sin trailer og banker hovedet ind i væggen, siger Clara Rosager.

Men selv om den danske skuespiller har erkendt, at det kan være ensomt at arbejde på de udenlandske produktioner, tiltaler det hende alligevel at lave film i udlandet.

- Det er jo fuldstændig sindssygt at få lov til at arbejde med nogle af de største stjerner, vi har i verden. Det er vildt inspirerende og en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg vil ikke sige, at filmene nødvendigvis er af bedre kvalitet, for jeg synes også, vi laver rigtig god kvalitet i Danmark, men budgettet er større, og der er ikke sparet på noget som helst, og det kan man mærke, siger hun.

