Tidligere elitesvømmer 19-årige Daniel Johannesen skabte millionvirksomheden Watery, selvom han fik nej til at starte den af staten.

»Jeg var under 18 år, da vi ønskede at starte op, og derfor skal man søge hos Statsforvaltningen, men jeg fik afslag to gange,« siger han til B.T.

Han var med i onsdagens afsnit af TV-programmet Løvernes Hule, hvor dommerne var meget begejstrede for hans præsentation af virksomheden, der sælger svømmeudstyr.

Det blev løverne Christian Stadil og Jesper Buch, som Johannesen valgte at arbejde sammen med. Begge har givet 250.000 kr. for otte procent af firmaet.

I forbindelse med optagelserne til Løvens Hule mødte Daniel Johannesen statsminister Lars Løkke Rasmussen, og han fortalte ham om sine problemer med opstart af virksomheden. Foto: Daniel Johannesen. Vis mere I forbindelse med optagelserne til Løvens Hule mødte Daniel Johannesen statsminister Lars Løkke Rasmussen, og han fortalte ham om sine problemer med opstart af virksomheden. Foto: Daniel Johannesen.

Da han tilbage i 2016 fik idéen og gik i gang med processen, fik han afslag på at starte sin virksomhed i Statsforvaltningen.

Blandt andet havde han skrevet i sin ansøgning, at han ville tilbyde sine kunder prismatch, hvor Watery ville matche laveste danske pris.

Det mente man i Statsforvaltningen ikke ville kunne give overskud.

»Jeg ved ikke, om jeg synes, reglerne er for strenge. De er jo lavet for, at unge ikke skal ende i økonomisk krise, siger Daniel Johannesen og fortsætter:

»Men jeg synes ikke, det er fair, at én hos Statsforvaltningen, der intet har med iværksætteri at gøre, skal sidde og bedømme, hvorvidt en forretning er god.«

Han siger, at afslag kan få andre i en lignende situation til at opgive deres iværksætter-plan.

»Det er jo unge med store drømme, ligesom jeg havde. Det er jo kun fordi, jeg ville det virkelig meget, jeg blev ved. Jeg tror, der er rigtig mange, der stopper allerede der.«

Han mener, det er synd, når der er så stor efterspørgsel på folk, der vil starte virksomhed.

I 2018 har virksomheden Watery haft en omsætning på 4,4 millioner kroner.

Den blev til, fordi Daniel Johannesens far lod sønnen starte virksomheden i hans navn.

Faderen hjalp ham med at låne ham 100.000 kr.

Penge, som han brugte på varer, han ville være brændt inde med, hvis ikke han havde fået hjælpe til at starte sin virksomhed.