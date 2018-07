Det er ikke billigt, hvis man udelukkende lever af mad og drikkevarer fra boderne på Roskilde Festival. Og priserne er langt fra SU-venlige. Af selvsamme årsag har 17-årige Amalie Sofie Jensen valgt at leve alternativt på festivalen under musikdagene.

Hun har været på festivalen, siden 'warm up' og har medbragt mad og drikke til de første dage. Men efter festivalpladsen åbnede, har hun kun spist den mad, som andre ikke har kunnet spise op på festivalområdet.

»Når festivalpladsen åbner, plejer der at være vildt meget mad, man kan tage. Tit så stiller folk deres pommes frites-bakker ovenpå skraldespandene eller lader dem stå på bordene,« siger den 17-årige gymnasieelev til B.T.

Det er dog kun fra folk, hun har observeret, som hun tager maden fra. Derudover tager den 17-årige gymnasieelev heller ikke drikkevarer, der står efterladt af frygt for, at folk har smidt alverdens ting i dem.

Amalie Sofie Jensen har normalt en vegansk livsstil (spiser ikke animalsk protein), men på Roskilde Festival lever hun vegetarisk, da det ville være ekstremt svært at leve vegansk på festivalen. Hun lægger vægt på, at det er et spørgsmål om økonomi, men også om etik, at hun ikke køber mad fra boderne på festivalen.

»Jeg er på SU og er flyttet hjemmefra, så der er heller ikke så mange penge at gøre godt med. Jeg synes jo i bund og grund bare, at hvis maden er god, så er det ærgerligt at smide den ud,« siger hun og fortsætter:

»Det er fint, der er boder, hvor man kan få lækker mad osv., men der mangler billigere alternativer for studerende.«

Hun har også lidt tips til folk, der kunne overveje at gøre det samme.

»Nogle gange kan man godt stå og holde øje med folk, der er fulde. Så går de bare fra deres mad. Så tager jeg den, hvis det ser godt ud«.