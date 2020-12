Det har været sjovt at optage julekalender, men nu skal Bjørn Cornelius Van fokuserer på skolen.

I løbet af 24 afsnit lærer man teenageren Bjørn at kende i DR's helt nye julekalender, "Julefeber".

Og mens 13-årige Bjørn synes, at det er vildt pinligt, når benene pludselig danser helt af sig selv, eller han på mystisk vis flyver op i et juletræ, så har det været helt anderledes sjovt for skuespilleren bag, Silas Cornelis Van.

- Det har været sjovt at møde nogle nye mennesker, og så har det været sjovt at være med, siger det unge talent.

- Særligt nogle af de scener på skolen og oppe på taget, hvor jeg lavede stunt. Det var sjovt, fortæller Silas Cornelius Van, som fylder 16 år i december.

Og det er heller ikke noget, der har voldt ham de store problemer. Faktisk beskriver han både optagelser og stuntscener som ret nemme og sjove.

- Stuntkoordinatoren havde sat alle mulige wires op. Og så blev jeg sat fast og var oppe i juletræet, fortæller han om en scene, hvor han svæver flere meter oppe i luften i toppen af et juletræ.

Karakteren Bjørn er ved at dø af pinlighed, og han tisser faktisk også i bukserne. Men det har ikke været spor pinligt i virkeligheden, betror Silas Cornelius Van.

- Det er jo bare filmtricks. Der kommer en over og lægger en vandpyt på bukserne. Det med dansetrinene synes jeg ikke, har været så pinligt. Det er bare at gøre det, kaste sig ud i det, og så vænner man sig til det, fortæller han om optagelserne.

Og mens Bjørn kæmper for at være helt normal og bare passe ind, så tager virkelighedens Silas Cornelius Van det meget afslappet.

- Jeg tænker ikke så meget over, hvad folk tænker om mig. Eller hvad der er forkert, og hvad der er normalt. For jeg ved godt, at alle folk har det sådan, og at det bare er typisk teenagere, siger han.

Lige nu går han i 9. klasse. Og selv om det har været sjovt at spille med i julekalenderen, så skal han ikke spille mere skuespil lige nu. Nu skal der nemlig fokus på at færdiggøre skolen, fortæller han.

- Jeg skal lige have en lille pause, hvor jeg lige kan nå at være mig selv.

- Jeg tror heller ikke skolen vil kunne lide det, hvis jeg laver mere lige nu, siger Silas Cornelius Van.

