14-årige Alfred Kann fik store roser efter sin optræden til Kim Larsens mindekoncert, som var en kæmpe oplevelse for ham.

»Det var mega vildt. Det er det største, jeg nogensinde har oplevet, fordi jeg sang om en legende, jeg har set så meget op til.«

Sådan sagde en meget glad Alfred Kann, da B.T. snakkede med ham umiddelbart efter aftenens mindekoncert for Kim Larsen.

Hele 35.000 mennesker var samlet på Rådhuspladsen under søndagens mindekoncert. Det var dog ikke noget, der skræmte den blot 14-årige Alfred Kann.

14-årige Alfred Kann imponerede mange med sin fortolkning af 'Joanna'. Foto: DR Vis mere 14-årige Alfred Kann imponerede mange med sin fortolkning af 'Joanna'. Foto: DR

»Jeg kunne mærke, at jeg var lidt nervøs lige inden. Det kriblede lidt i maven. Men da jeg så stod på scenen, forsvandt det hele,« fortæller han og tilføjer:

»Det handlede om at skabe en stor fest og samtidig have det sjovt. Det kunne jeg godt lide.«

Til koncerten sang Alfred Kann Kim Larsens 'Joanna'. Han blev spurgt om han ville optræde torsdag i sidste uge, og her svarede han prompte 'ja'. Og nu - efter koncerten - har han fået en lang række positive tilkendegivelser.

»Det er da dejligt. Jeg er stadig helt oppe at køre, og jeg føler, jeg lige skal lande lidt. Men det er da selvfølgelig rart, at folk synes det, man laver, er fedt. Så bliver man stolt og glad.«

Hele 35.000 mennesker var mødt op til mindekoncerten til ære for Kim Larsen. Foto: Philip Davali Vis mere Hele 35.000 mennesker var mødt op til mindekoncerten til ære for Kim Larsen. Foto: Philip Davali

Alfred Kann har været Kim Larsen-fan lige siden, han gik i børnehave. Fra dengang husker han blandt andet, at han tit rendte rundt og sang 'Køb bananer'. Derfor kom det også som et chok, da Kim Larsen gik bort i sidste uge, fordi Kim Larsens musik og person har betydet så meget for Alfred Kann.

»Han var et utroligt dygtigt menneske, og jeg elsker hans musik. Samtidig var han ligeglad med, hvad andre synes, og det, synes jeg, man kan lære noget af. Han kiggede altid fremad.«

Alfred Kann kommer fra København, bor på Østerbro og har gået syv år på DRs korskole. Han er søn af skuespilleren Pelle Nordhøj Kann, der spillede 'Bo' i DR-serien 'Krøniken' tilbage i 2007.

Lige nu laver han teater på Øster Gasværk Teater, hvor han spiller 'Henrik' i 'Pelle Eroberen'.