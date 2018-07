Roskilde Festival er slut for i år, og har man været afsted på festival, står man ofte tilbage med en utrolig tom fornemmelse.

Nogle kalder det 'Roskilde Blues', andre kalder det bare generelt dårligt humør. I hvert fald kan tilstanden efter sådan en glad uge på festivalen være mindst lige så trist, som tiden på Roskilde Festival var god. Men heldigvis er du ikke alene – mange andre festivalgæster har det præcis som dig. Derfor har vi her samlet en liste over de faser, alle går igennem efter Roskilde Festival.

Og bare rolig. Der er under et år til, at du igen kan drikke kolde øl foran Orange Scene. Fat mod!

1. Du er lykkelig over at være hjemme i din seng.



2. For første gang i en uge er du ren. Og fornemmelsen er himmelsk.



3. Men da du først har sovet ud, bliver du rastløs.



4. Du har lyst til at feste igen. Nu HAR du jo holdt en dags pause.



5. Og du føler dig pludselig ekstrem ensom, fordi der ikke er mennesker omkring dig konstant.



6. Du skal selv til at tænke på mad, og kan ikke bare købe noget klamt snask. Og det er frustrerende.



7. Du hører konstant dine yndlingsbands fra festivalen – så er det næsten som at være tilbage.



8. Du ser selvfølgelig også ALT i tv, der bare omtaler Roskilde Festival. Din festival.



9. Du skærer i en periode alle de venner fra, der ikke var på Roskilde. De forstår jo ikke, hvordan du har det.



10. Og så tæller du ellers bare ned til næste år.