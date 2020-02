De fleste voksne går på arbejde og er lidt kedelige - men ikke når de laver film og tv, siger DR's nye talent.

Til hverdag går Viola Martinsen i fjerde klasse på Søndermarkskolen på Frederiksberg, men det er ikke meget, den 10-årige pige har siddet foran katederet den seneste tid.

Hun spiller nemlig en gennemgående rolle som pigen Marie i DR-serien "Når støvet har lagt sig", der blev optaget hen over 11 måneder.

- Jeg har ikke været så meget skole, men min mor siger, at når jeg har tid, så skal jeg helst komme i skole, for ellers får jeg for meget fravær, siger Viola Martinsen.

- Men jeg får passet skolen okay, vi har ikke rigtig nogle lektier for, og det er lidt underligt, for det har alle andre klasser, men det har vi sjældent, siger den unge skuespillerinde, der dog også har haft sine skolebøger med, når hun har haft pauser i optagelserne.

Trods sin unge alder har hun før medvirket i flere produktioner, og det er da også skuespillet, hendes hjerte banker for.

- Jeg synes, det er fedt at spille skuespil. Nogle voksne er ret kedelige, de leger ikke, de sidder altid bare og arbejder, men her er det de voksne, der gerne vil have børnene til at lege, forklarer det unge talent.

- De bliver ved med at sige "vi gør det lige en gang til", og jeg synes, det er rigtig sjovt, at det er de voksne, der gerne vil have børn til at lege. Det er fedt, for ellers plejer voksne bare at sige "jeg skal lige ind på mit arbejde og lave noget mere", siger hun.

Lige nu er det da også drømmen at få lov til at blive ved med at spille skuespil, selv om der er mange ting, Viola Martinsen gerne vil afprøve.

- Jeg vil gerne være skuespiller, men også håndboldstjerne, det har jeg spillet i syv år, siger hun.

Men skuespillet trækker nok mest i øjeblikket, fortæller hun.

- Engang var det min drøm at være med i en Disney-film som for eksempel "Belle og Udyret", men nu er det også min drøm at være med i Hollywoodfilm hvor jeg skal være cowgirl i Texas eller sådan noget, forklarer skuespillerinden.

- Da jeg var lille, ville jeg rigtig gerne prøve at spille sammen med Dirch Passer, fordi jeg syntes, han var så sjov. Men det er jo en lille smule svært, siger hun.

Næste afsnit af "Når støvet har lagt sig" bliver sendt søndag den 1. marts klokken 21.15 på DR.

/ritzau/