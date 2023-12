Den spanske film "Tal til hende" blev den helt store vinder, da European Film Academy uddelte filmpriser i Rom lørdag aften.

Filmen løb med priserne: Årets bedste europæiske film, og instruktøren af filmen Pedro Almodóvar blev både Årets instruktør, Årets forfatter og Publikums Valg af bedste instruktør 2002.Det blev Sergio Castellitto, der løb med prisen i kategorien Bedste mandlige skuespiller for hans roller i filmene "Bella Martha" (Mostly Martha) og "L'Ora de Religione" (My Mother's Smile). Mens prisen Bedste kvindelige skuespillerinde blev delt ligeligt mellem hele otte kvinder. Prisen blev givet til truppen i den franske film "8 Femmes", der består af skuespillerne Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier og Firmine Richard.I kategorien Bedste ikkeeuropæiske Film 2002 blev det den palæstinensiske film "Divine Intervention" af Elia Suleiman, der løb med prisen.Den danske film "Små Ulykker" af instruktøren Annette K. Olesen var nomineret i den såkaldte Fassbinder Awards, der gives til debuterende instruktører. Men her blev det den ungarske instruktør György Palfi med filmen "Hukkle", der vandt kategorien.Den danske skuespiller Paprika Steen var indstillet til at få publikumsprisen for sin rolle i "Okay", men heller ikke her blev dansk film belønnet. Denne pris løb engelske Kate Winslet med for sin rolle i filmen "Iris"./ritzau/