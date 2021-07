Bassisten, fra bandet ZZ Top, Dusty Hill er død.

Han blev 72 år gammel og sov ifølge TMZ stille ind i sit hjem i Houston, Texas.

»Vi er triste over nyheden om, at vores ven, Dusty Hill, er gået bort. Du vil blive savnet, ven,« lyder det blandt andre fra bandmedlemmerne Billy Gibbons og Frank Beard.

Dødsårsagen er endnu ukendt, men i dagene op til sin død løb Dusty Hill ind i en kompliceret hofteskade, der gjorde, at bandet måtte klare sig uden ham til flere shows.

Gruppen har endnu ikke meldt noget ud om Dusty Hills dødsfald, men skal efter planen allerede optræde onsdag aften igen, når de går på scenen i Simpsonville, South Carolina.

Dusty Hill var en af dem, der stiftede bandet tilbage i 1969. Siden da har han været bassist og support til forsangeren gennem mange årtier.

Dusty Hill var blandt andet kendetegnet for sit lange skæg og for altid at bære solbriller på scenen.

ZZ Top startede ud som et blues-inspireret band, men har siden da bevæget sig mere over i rock-genren.

Bandet har med årene opnået international anerkendelse, hvor adskillige af deres udgivelser er gået platin eller diamant. Deres største hit til dato er 'Gimme All Your Lovin'.