Personligt mener han, at han gør hele menneskeheden en kæmpe tjeneste.

Og så vil han endda dele sin opfindelse med alle.

Men flere eksperter langer nu heftigt ud mod Meta-boss, Mark Zuckerberg, som vil bygge et kraftfuld AI-system og gøre det åbent.

Det skriver Guardian.

Det system af kunstig intelligens, han vil bygge, skal være på niveau med menneskelig intelligens, og så vil han sidenhen gøre systemet bredt tilgængeligt for alle.

Dame Wendy Hall er professor ved universitetet i Southampton, og så er hun medlem af FNs rådgivende organ for kunstig intelligens.

Hun siger:

»Tanken om åben kunstig intelligens, der bliver frigivet, før vi har fundet ud af, hvordan vi skal regulere disse meget kraftfulde AI-systemer, er virkelig skræmmende. I forkerte hænder kan teknologi som denne gøre stor skade. Det er så uansvarligt, at en virksomhed kan foreslå det.«

At dele systemet med alle, vil efter hendes mening være: »lidt som at give en skabelon til at bygge en atombombe.«

Også Dr. Andrew Rogoyski, der er direktør for Institute for People-Centred AI ved universitetet i Surrey, advarer.

»Det kan være verdensreddende eller katastrofalt. Disse beslutninger skal træffes ved international konsensus, ikke i bestyrelseslokalet hos en techgigant,« siger han.

Torsdag gentog Zuckerberg sin udmelding om, at han hælder til at gøre systemet offentligt tilgængeligt så længe det er den 'sikre og ansvarlige ting at gøre.'

Han har endnu ikke nogen tidsramme for, hvornår systemet skal være klar.