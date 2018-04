Facebooks øverste chef er selv blandt de Facebook-brugere, hvis data blev delt med Cambridge Analytica.

Washington. Ifølge de seneste opgørelser fik analysefirmaet Cambridge Analytica adgang til personlige oplysninger fra 87 millioner Facebook-brugere, uden at brugerne selv var klar over det.

Blandt dem var også Facebook øverste chef, Mark Zuckerberg.

Ved onsdagens høring i Repræsentanternes Hus siger Zuckerberg, at hans egne personlige data var iblandt de oplysninger, der blev delt med Cambridge Analytica.

Han siger også, at regulering af hans branche er "uundgåelig".

Zuckerberg står dog fast, da det bliver antydet, at Facebook-brugere ikke har nok kontrol over deres data.

- Hver gang, brugerne vælger at dele noget på Facebook, har de kontrol. Den kontrol er ikke gemt væk i indstillingerne, den er tydelig, siger 33-årige Mark Zuckerberg.

Ved onsdagens høring bærer Zuckerberg et mørkt jakkesæt, selv om han er kendt for næsten altid at bære en grå T-shirt, cowboybukser og kondisko.

Høringen er Zuckerbergs anden på to dage i den amerikanske kongres. Tirsdag besvarede han spørgsmål i Senatet i næsten fem timer. Høringen medførte ingen nye løfter fra Zuckerberg om at ændre måden, hvorpå det sociale medie driver virksomhed.

Tirsdag påtog han sig dog det fulde ansvar for skandalen.

- Det var en stor fejl, at vi ikke havde et fuldt overblik over vores ansvar. Og det var min fejl, og det beklager jeg. Jeg startede Facebook, jeg driver det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker, sagde han.

/ritzau/Reuters