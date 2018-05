Facebook-chef beder tirsdag aften om tilgivelse i EU-Parlamentet for at have forsømt sit ansvar.

Bruxelles. It-giganten Facebook har ikke haft det fulde overblik over sit ansvar, når det handlede om brugerdata, fake news, og udenlandsk indblanding i politiske valg.

Sådan lyder det fra Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, tirsdag aften under en høring i EU-Parlamentet.

- Det var en fejltagelse, og det er jeg ked af, siger Mark Zuckerberg i sin åbningstale.

Høringen i parlamentet skal afdække, hvordan det kunne ske, at 2,7 millioner europæeres data ulovligt er blevet delt med det britiske analyseselskab Cambridge Analytica.

Skandalen har ifølge Facebooks egne beregninger påvirket i alt 87 millioner brugere på verdensplan.

I talen lægger Mark Zuckerberg ligeledes vægt på, at Facebook værdsætter de samme værdier som EU, og Europa af denne grund er yderst vigtig for virksomheden.

Han peger på værdier som vigtigheden af menneskerettigheder, fællesskab og en kærlighed for teknologi med alt det potentiale, som det indebærer.

/ritzau/