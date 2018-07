Facebook vurderer blandt andet om opslag skal kategoriseres som falske ud fra, om brugeren selv tror på det.

København. Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, er kommet en tur i mediemøllen efter en udtalelse om, at Facebook ikke vil blokere kommentarer fra folk, der benægter holocaust.

Udtalelsen stammer fra et interview på teknologisiden Recode.

Her forklarer Facebook-chefen, at man i Facebook er indstillet på at stoppe spredningen af falske nyheder, men at opslag, hvor personen bag er kommet med en ytring, der er oprigtig ment, ikke bliver fjernet.

Zuckerberg, der selv er jødisk, bruger holocaust-fornægtere som eksempel i en uddybende forklaring til mediet.

- Jeg mener, at det er dybt stødende. Men til syvende og sidst, så synes jeg ikke, at vores platform bør fjerne det, fordi jeg mener, folk tager fejl. Jeg tror ikke, at de tager fejl med vilje, siger Zuckerberg.

På de sociale medier har folk kritiseret Zuckerbergs kommentar for, at den kan vække had og føre til vold.

- Holocaust-fornægtelse er essensen af falske nyheder. Nazisternes massedrab på jøder, er den mest dokumenterede grusomhed i historien. At tillade fornægtelse på Facebook eller på andre sociale medier kan ikke retfærdiggøres som fri udveksling af idéer, lyder det fra rabbiner Abraham Cooper, der er overhoved for den jødiske institution Simon Wiesenthal-centeret.

Zuckerberg har senere modificeret sine udtalelser til teknologimediet og understreget, at kommentarer, der opfordrer til vold eller udtrykker had mod en speciel befolkningsgruppe, fjernes.

- Personligt finder jeg benægtelse af holocaust dybt fornærmende, og jeg prøvede bestemt ikke at forsvare de mennesker, der benægter det, skriver Zuckerberg i en mail til Recode ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/NTB