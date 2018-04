Se LIVE-streaming fra Senatet foroven.

Facebook-stifteren Mark Zuckerburg skal forklare sig over for det amerikanske Senat.



Det sker efter, at omkring 87 millioner Facebook-brugere har fået lækket deres oplysninger til analysebureauet Cambridge Analytica – herunder 41.820 danskere.



