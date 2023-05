Eksperter i Storbritannien slår alarm. Et livsfarligt stof, som kan få huden til at rådne, er muligvis allerede spredt vidt og bredt.

Nu har myndighederne i Storbritannien registreret det første dødsfald, skriver Sky News.

Der er tale om en 43-årig mand, som menes at have taget heroin blandet med fentanyl og så stoffet xylazin.

Xylazin er et stof, som bruges til at bedøve store dyr som eksempelvis heste, fordi det sænker puls- og åndedragsraten til farlige lave niveauer.

Samtidig kan det forårsage større plamager af rådden hud, når det bliver indsprøjtet, og det er netop den detalje, som har medført, at stoffet har fået tilnavnet 'zombie-narko'.

Sårene kan tage flere måneder og helt op til år om at hele, og flere misbrugere oplever desuden, at amputation er den eneste udvej.

Xylazin, som også går under navnet 'tranq', er tidligere fundet i stor stil i USA.

Ifølge myndighederne er stoffet fundet i blodet hos syv procent af dødsofre i forbindelse med narkotikaoverdosis på landsplan – og lokalt hos helt op til 26 procent.

Det var imidlertid et tilfælde, at man fandt tilstedeværelse af Xylazin i blodet på den 43-årige brite, som døde i maj sidste år, for normale tests er ikke designet til at screene for stoffet.

Dr Caroline Copeland, som er leder af den britiske indsats omkring dødsfald i forbindelse med misbrug, mener derfor, at der er 'stor sandsynlighed' for, at stoffet er udbredt på det britiske marked, og at det endnu ikke er opdaget.

»Hvis det er dukket op ét sted, så er det meget usandsynligt, at det var den eneste blanding med xylazin, der er til rådighed,« siger Dr Caroline Copeland til Sky News.

»Det er formentlig andre steder uden at være blevet opdaget. Det mest oplagte at gøre er at fortælle heroinmisbrugere, at stoffet er derude,« tilføjer hun.

I USA dør flere end 70.000 mennesker om året på grund af misbrug af opioider, som man kalder en gruppe af smertestillende præparater. Opioider er præparater som morfin, fentanyl, metadon, oxycodon og petidin.