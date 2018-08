Formand for oppositionsparti afviser at acceptere udfald af præsidentvalg og bliver fjernet af politiet.

Harare. Med samtlige stemmer talt op fra mandagens præsidentvalg i Zimbabwe har den siddende præsident, Emmerson Mnangagwa, sikret sig genvalg.

Det oplyser valgkommissionen i landet natten til fredag.

Men oppositionen nægter at anerkende resultatet, skriver flere medier.

Ifølge formanden for oppositionspartiet MDC, Morgan Komichi, er resultatet ikke blevet verificeret, og det er et brud på valgloven, hævder han.

Da valgkommissionen i en direkte tv-udsendelse gjorde klar til at offentliggøre det endelige resultat, brød Morgan Komichi ind med en påstand om fusk.

- Resultaterne (fra valgkredsene, red), som er offentliggjort, er ikke blevet verificeret af os. Derfor er resultaterne falske, sagde Komichi.

Partiformanden nåede ikke at sige mere, før han blev ført bort af politifolk, skriver det sydafrikanske medie news24.com.

Derefter udråbte valgkommissionen præsident Mnangagwa som vinder af valget med 50,8 procent af stemmerne foran MDC's kandidat, Nelson Chamisa, med 44,3 procent.

I et tweet opfordrer den genvalgte præsident befolkningen til at kigge fremad og lægge stridigheder på hylden.

- Tak Zimbabwe! Jeg er ydmyg over at være valgt som præsident for Zimbabwes anden republik. Selv om vi måske var splittede ved afstemningen, så er vi forenede i vores drømme, skriver han.

- Det her er en ny start. Lad os tage hinandens hænder og med fred, fællesskab og kærlighed opbygge et nyt Zimbabwe for alle, slutter valgets sejrherre ifølge news24.com.

Men det sidste ord er ikke sagt. Oppositionen oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at det vil tage juridiske skridt for at få omstødt valgresultatet ved en domstol.

At Emmerson Mnangagwa fortsætter på præsidentposten ventes ifølge iagttagere at skabe yderligere politisk splittelse i landet og muligvis nye uroligheder, skriver nyhedsbureauet AP.

Natten til fredag er der ifølge AP dog ikke optræk til sammenstød i Zimbabwes hovedstad, Harare, mellem tilhængere af Mnangagwa og oppositionsleder Nelson Chamisa.

Onsdag blev seks personer dræbt, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt mod demonstranter, der mener, at myndighederne ville snyde med valgresultatet.

/ritzau/