Grace Mugabe mistænkes for at have smuglet elfenben i form af gaver til førstedamer i Asien og Mellemøsten.

Harare. Zimbabwes tidligere førstedame Grace Mugabe, hustru til Robert Mugabe, bliver efterforsket for at have smuglet elfenben under påskud af at være diplomatiske gaver.

Politiet i Zimbabwe mistænker Grace Mugabe for at have plyndret landets lager af elfenben og sendt flere forsendelser til højtstående personer og andre førstedamer i Asien og Mellemøsten.

Det oplyser Zimbabwes myndigheder for parker og dyreliv ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

- Vi påbegyndte vores undersøgelse og indså, at den tidligere førstedame Grace Mugabe ulovligt handlede med elfenben, siger myndighedstalsmand Tinashe Farawo ifølge nyhedsbureauet dpa.

Trods et forbud mod handel med elfenben krævede Grace Mugabe angiveligt en tilladelse til at eksportere elfenben for millioner af dollar.

Myndighederne for park og dyreliv gjorde opdagelsen i forbindelse med en intern undersøgelse og alarmerede andre myndigheder.

Ifølge politiet var det et anonymt tip, der førte efterforskerne på sporet af Grace Mugabe, som var Zimbabwes førstedame fra 1996 til 2017.

Polititalskvinde Charity Charamba oplyser, at politiet forventer at indkalde den tidligere førstedame til afhøring.

- Vi formoder også, at elfenben, der blev konfiskeret i en lufthavn blot dage efter militærets indgriben, tilhørte Grace Mugabe, siger talskvinden.

Det sker med henvisning til, at Robert Mugabe i november sidste år blev tvunget til at træde tilbage efter et voldsomt pres fra militæret.

En ulovlig forsendelse på cirka 200 kilo elfenben blev opsnappet i lufthavnen The Robert Gabriel Mugabe International Airport i Harare i december. Forsendelsen var knap 500.000 dollar værd og havde kurs mod Malaysia.

- Jeg blev fortalt, at Grace Mugabe ville beordre embedsmænd til at frigive elfenbenet på den baggrund, at det var donationer til unavngivne førstedamer i Mellemøsten, siger miljøminister Oppah Muchinguri til Daily News.

- Derfor beordrede jeg en fuld undersøgelse af sagen.

/ritzau/