Oppositionsleder Morgan Tsvangirai, som blev udmanøvreret af Robert Mugabe i Zimbabwe, er død af kræft.

Harare. Morgan Tsvangirai, som har været Zimbabwes mest fremtrædende oppositionsleder, er død, meddeler hans parti. Han har været syg af kræft i et par år.

Tsvangirai, som var landets premierminister fra 2009 til 2013, blev 65 år.

Oppositionslederen stod i spidsen for Bevægelsen for Demokratisk Forandring, som er blevet splittet under hans sygdom.

For nylig blev politikeren indlagt på et hospital i Sydafrika. Det forlød ved den lejlighed, at hans støtter og venner måtte være beredt på det værste.

Den 65-årige Tsvangirai har været inde og ude af hospitaler siden juni 2016, da han fortalte, at han var ramt af tarmkræft.

Han vendte tilbage til et hospital i Johannesburg til et nyt behandlingsforløb i begyndelsen af januar.

Morgan Tsvangirai lå i en årrække i strid med landets tidligere veteranleder Robert Mugabe. Og den tidligere premierminister blev udmanøvreret af Mugabe flere gange i præsidentvalg.

Mugabe blev i november presset til at træde tilbage som præsident. Han blev afløst af Emmerson Mnangagwa, som nu står til at blive styrket ved et ventet valg inden for det næste halve år.

Mnangagwa kom til magten ved et reelt kup mod den 93-årige Robert Mugabe, den tidligere partisanleder, som styrede landet siden løsrivelsen fra Storbritannien i 1980.

