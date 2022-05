Zimbabwe har mange elefanter. Faktisk så mange, at landet nu beder om tilladelse til at sælge lageret af elfenben, som de har beslaglagt. Det har en værdi af næsten 4,2 milliarder kroner.

De mange penge har landet desperat brug for – for at kontrollere det kraftigt stigende antal vilde elefanter.

Zimbabwe har i forrige uge åbnet en tredages international konference i landets største dyrepark. Formålet er helt klart: at samle forståelse for nødvendigheden af salget af elfenben. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hvis landet ikke kan sælge sine 130 ton elfenben, så advarer myndighederne om, at de måske vil træde ud af konventionen om international handel med truede dyr, CITES.

Der er på konferencen samlet 16 afrikanske lande, og storimportørerne af elfenben Kina og Japan er også med. I sidste uge fik Storbritannien, USA og Canada forevist de store mængder af elefantstødtænder.

Det har været forbudt at sælge elfenben siden 1989. Men Zimbabwe ser ingen problemer med at sælge deres lagre.

»At bevare er i særdeleshed en dyr fornøjelse. Vi spørger pænt om EUs støtte til at tillade Zimbabwe at sælge vores lager af elfenben,« siger Fulton Mangwanya, der er generaldirektør for ZimParks.

Elefantbestanden vokser med mellem fem og otte procent om året. Den stigning er ikke til at kontrollere.

De næsten 100.000 elefanter er dobbelt så mange, som der er plads til i Zimbabwes nationalparker.

Det sender imidlertid et farligt signal til krybskytter, mener en koalition af 50 dyrevelfærdsorganisationer.

En opblødning af forbuddet vil betyde, at elefanter bare er en vare. Elfenbenshandlen vil blomstre op igen.

Lande i det sydlige Afrika har to gange tidligere fået lov til at sælge deres elfenben til Japan og Kina i 1997 og igen i 2008.

Resultatet blev en kraftig opblomstring i krybskytteriet over hele kontinentet.