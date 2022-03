Krigen i Ukraine kan være ovre om to til tre ugers tid.

Sådan lyder vurderingen i et tv-interview med den ukrainske præsidents rådgiver, Oleksij Arestovytsj, i løbet af tirsdagen.

Det skriver Sky News og nyhedsbureauet Reuters.

Rådgiveren mener desuden, at det vil være det rene »selvmord«, hvis russerne forsøger at indtage den ukrainske hovedstad Kyiv, som i øjeblikket er af høj prioritet.

Det er endnu ikke lykkedes på trods af en aktiv indsats med bombninger i og uden for hovedstaden siden krigens begyndelse for snart en måned siden.

En lang konvoj var endda på vej mod hovedstaden over længere tid, men gik i stå grundet sammenbrud og manglende forsyninger.

Men det er ikke det eneste sted, hvor russerne er gået i stå.

For briterne vurderer, at de russiske styrker har en forsvindende fremgang i disse dage.

Vurderingen fra ukrainsk side lyder ovenikøbet på, at de russiske styrker har lidt store tab i krigen med omkring 15.000 faldne soldater og hundredvis af kampvogne, der er ødelagt.

Derfor ser det ud til, at russerne i øjeblikket holder en ufrivillig pause, hvor de venter på udstyr og forsyninger.

At krigen i Ukraine skal få en ende inden for en overskuelig fremtid, er ikke den første forudsigelse Oleksij Arestovytsj er kommet med.

For tre år siden kom han nemlig med denne udtalelse i et tv-interview om udsigten til en krig i Ukraine, som har vist sig at holde stik:

»Kort og godt: Det vil blive en rigtig krig. Og sandsynligheden er 99,9 procent.«

I interviewet bliver Arestovytsj bedt om at forholde sig til, hvad der vil ske, hvis Ukraine bliver en del af NATO.

Her svarede han, at det ikke ville være afslutningen på krigshandlingerne i Østukraine, der har stået på siden den russiske aggression i 2014.

Dertil lød vurderingen dengang, at det ville være en konfliktoptrapning.

»Det vil derimod medføre en massiv russisk militæroperation mod Ukraine. De vil ødelægge os og smadre Ukraine, så NATO ikke vil være interesseret i at optage os.«

Han forudså desuden, at de russiske styrker ville angribe på jorden såvel som i luften, og at hovedstaden Kyiv ville blive belejret. Hvilket alt sammen er blevet en realitet.

Om rådgiveren også får ret i forudsigelserne om krigens afslutning, vil tiden vise.