Du har formentlig lagt mærke til den før. Den berømte kakifarvede fleecetrøje, som har været båret af Zelenskyj på utallige videotaler og billeder.

Men nu er den solgt på en velgørenhedsauktion i London for at skaffe penge til Ukraine.

Det skriver The Mirror.

Det var Boris Johnson, der inviterede til auktionen, hvor formålet var at indtjene én million pund – altså knap 8,7 millioner danske kroner til Ukraine.

Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix

Startprisen på fleecen lød på 50.000 pund – altså knap 435.000 danske kroner. Men Johnson opfordrede folk til at byde højere end det.

»Støt Ukraine i aften, mine venner, så den store gamle europæiske hovedstad Kyiv aldrig kan trues igen, og at Ukraine kan blive hel og fri igen,« lød det.

Og fleecen endte også med at blive solgt for et noget højere beløb. Nemlig 90.000 pund – omkring 784.000 danske kroner.

Der var også andre genstande på auktionen, herunder en hanekande, som var blevet givet til Johnson under hans besøg i Ukraines hovedstad Kyiv, ligesom der var en guidet tur i Kyiv af borgmesteren.

Biden og andre vestlige ledere planlægger at holde et videoopkald med Zelenskyj søndag.