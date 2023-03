Lyt til artiklen

Mange lande i Vesten har sendt våben til Ukraine for at hjælpe dem i kampen mod Rusland.

Der bare lige ét problem. Et ret stort et af slagsen, endda.

Det fortalte Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, i et stort interview med nyhedsbureauet AP.

Et europæisk land har nemlig valgt at sende batterier af deres missilforsvarssystem til Ukraine. Det virker bare ikke.

»De blev nødt til at udskifte det igen og igen,« forklarer præsidenten, som dog holder sig for god til at nævne, hvilket land der har sendt de defekte våben.

USA er gået med til at sende deres Patriot-missilsystem, men selvom aftalen er indgået, er det endnu ikke for alvor i hænderne på ukrainerne. Det skyldes blandt andet, at de ukrainske soldater skal oplæres i, hvordan det bruges.

Ikke desto mindre håber præsident Zelenskyj allerede nu, at stormagten vil gå med til at sende endnu flere batterier, da han ikke er sikker på, at det nuværende antal er nok til at beskytte mod Ruslands missiler.

»Intet andet land i verden er blevet angrebet med så mange ballistiske missiler,« lyder det fra præsidenten.

I interviewet understreger han også nok engang, hvor desperat brug for kampfly Ukraine har.

»Vi er stadigvæk ikke i nærheden af at have noget, når det kommer til moderne kampfly,« siger han.

Indtil videre er Polen og Slovakiet de to eneste lande, som har sagt ja til at sende kampfly til Ukraine.