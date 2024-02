»Det er helt sikkert nødvendigt med en nulstilling, en ny begyndelse.«

Store ændringer kan være på vej i landets ledelse, efter den ukrainske præsident – Volodymyr Zelenskyj – i et interview har varslet en mulige udskiftninger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer det italienske medie Rai, som interviewede præsidenten.

Den seneste tid har der floreret massive og vedvarende rygter om, at Zelenskyj skal gå med planer om at afskedige den ukrainske topgeneral Valerij Zaluzhnyj, der er øverstkommanderende for de ukrainske væbnede styrker.

ARKIVFOTO af den ukrainske topgeneral Valerij Zaluzhnyj. Foto: Viacheslav Ratynskyi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO af den ukrainske topgeneral Valerij Zaluzhnyj. Foto: Viacheslav Ratynskyi/Reuters/Ritzau Scanpix

Særligt mandag i sidste uge tog rygterne til.

I interviewet med Rai bliver Volodymyr Zelenskyj spurgt ind til meldingerne om den mulige afskedigelse af generalen, som i hjemlandet er uhyre populær.

Det er i den forbindelse, at præsidenten forklarer, at han overvejer en 'nulstilling', hvor ikke kun én, men flere højtstående embedsmænd kan blive udskiftet.

»Det er et spørgsmål om de mennesker, der skal lede Ukraine. Det er helt sikkert nødvendigt med en nulstilling, en ny begyndelse,« forklarer Zelenskyj til Rai.

»Jeg har noget seriøst i tankerne, som ikke handler om en enkelt person, men om retningen for landets ledelse.«

Ligeledes forklarer han, at han ikke kun taler om en udskiftning inden for militæret, men også inden for staten.

»Jeg overvejer denne udskiftning,« siger Zelenskyj og tilføjer:

»Hvis vi vil vinde, er vi nødt til at skubbe alle i samme retning. Vi må ikke blive modløse, smide vores våben, vi er nødt til at have de rigtige positive energier. Det er derfor, jeg taler om genstart, om udskiftning.«

Du kan blive klogere på de spændinger, der den seneste tid er opstået mellem Zelenskyj og Zaluzhnyj, i artiklen HER.