Uden opbakning fra USA vil Ukraine få svært ved at eksportere korn via Sortehavet, siger præsident Zelenskyj.

Det kommer til at blive svært for Ukraine at eksportere korn via Sortehavet uden ny militær hjælp fra USA.

Sådan lød det mandag fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med det amerikanske medie CNN.

Ukraine har eksporteret korn langs den vestlige del af landets Sortehavskyst tæt på Rumænien og Bulgarien, siden Rusland sidste sommer ophævede en årelang aftale, der var blevet til med hjælp fra FN og Tyrkiet.

Rusland havde med aftalen forpligtet sig til ikke at angribe den ukrainske korntransport i Sortehavet. Det gjorde, at Ukraine kunne eksportere i alt 33 millioner ton korn.

I sidste ende valgte Rusland dog at ophæve aftalen. Siden da har Rusland jævnligt slået til mod ukrainsk landbrugsinfrastruktur.

- Jeg tror, ruten kommer til at blive lukket, fordi det kræver ammunition, luftforsvar og andre systemer at forsvare den, siger Zelenskyj.

Kongressen i USA debatterer i øjeblikket et lovforslag, der inkluderer 60 milliarder dollar i støtte til Ukraine. Det er indtil videre ikke blevet stemt igennem på grund af modstand fra republikanske politikere.

FN bevidner, at Rusland adskillige gange har angrebet ukrainsk korninfrastruktur og eksportfaciliteter. Rusland hævder, at landet kun angriber militær infrastruktur.

Zelenskyj betegner selv eksporten siden ophævelsen af kornaftalen som en "stor succes".

Ukraine høstede omkring 80 millioner ton korn og raps i 2023 og forventer at kunne eksportere omkring 50 millioner ton i den indeværende sæson.

FN beskylder Ruslands invasion af Ukraine for at forværre en global fødevarekrise, som særligt går ud over mindre velstillede lande.

Både Ukraine og Rusland eksporterer store mængder korn til resten af verden.

/ritzau/Reuters