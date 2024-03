Oleksandr Pavljuk er ny chef for de ukrainske landstyrker. Hans forgænger er blevet øverste forsvarschef.

Endnu en gang er der udskiftning i toppen af Ukraines militær.

Således er Oleksandr Pavljuk blevet udpeget som chef for det ukrainske militærs landstyrker.

Udskiftningen fremgår af et notat, som er offentliggjort søndag af præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Pavljuk erstatter Oleksandr Syrskyi, som tidligere på ugen blev udpeget som ny forsvarschef i Ukraine.

Syrskyi leder altså hele militæret. Pavljuk skal stå i spidsen for landstyrkerne.

Oleksandr Pavljuk er generalløjtnant og tidligere viceforsvarsminister.

Så sent som lørdag offentliggjorde Zelenskyj, at der var sket udskiftning på fem andre højtstående poster i militæret.

Umiddelbart inden Oleksandr blev indsat som forsvarschef, var Valerij Zaluzjnyj blevet fyret fra samme post.

Inden fyringen havde der længe gået rygter om, at stemningen mellem præsident Zelenskyj og den nu tidligere forsvarschef var anspændt.

Rokaden i toppen af militæret sker på et tidspunkt, hvor Ukraine har været i krig mod Rusland i næsten to år.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022.

Ukraine er gået ind i 2024 både med mangel på mandskab og udstyr. Og i løbet af 2023 lykkedes det Ukraines styrker at gøre få fremskridt på slagmarken.

Det er altså nogle udfordrede styrker, som Oleksandr Pavljuk skal lede.

Præsident Zelenskyj har også tidligere lavet nogle markante udskiftninger i toppen af hæren.

Således fyrede han i september den daværende forsvarsminister, Oleksij Reznikov, og indsatte Rustem Umerov i hans sted.

Reznikov havde været forsvarsminister, siden før krigens begyndelse.

Zelenskyj begrundede dengang fyringen med, at "forsvarsministeriet har behov for nye tilgange og nye måder at interagere med både forsvaret og offentligheden".

Fyringen skete på et tidspunkt, hvor højtstående personer i militæret var blevet beskyldt for korruption. Zelenskyj satte dog ikke den afgående forsvarsminister i forbindelse med de anklager.

