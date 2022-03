Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har i en tale til det australske parlament sagt, at Ukraine er »uovervindelige,« hvis blot de modtager støtte fra det globale samfund.

Og helt konkret skal ordet støtte i det her tilfælde forstås som pansrede køretøjer.

»I har virkelig gode pansrede køretøjer, som kan hjælpe Ukraine væsentligt, og I har andet udstyr, der kan styrke vores position i forhold til bevæbning,« sagde Volodymyr Zelenskyj i en virtual tale til det australske parlament. Det skriver The Guardian.

Talen var rettet mod medlemmer og senatorer i det australske parlamentet, hvor Volodymyr Zelenskyj anmodede om mere militærstøtte fra Australien, og han sendte et klart budskab oveni.

Ukraines præsident leverede budskabet om, at Ukraine er uovervindelige i kampen mod Rusland, så længe de modtager og kan regne med støtte fra det globale samfund.

Og derfor skal Australien sende pansrede køretøjer til det ukrainske militær, var den klare anmodning fra præsidenten.

Han sagde i talen, at de pansrede køretøjer her ville gøre meget mere gavn for fælles frihed og sikkerhed, i stedet for at være parkeret på australiens jord.

Knyttede næve fra Volodymyr Zelenskyj og stående klapsalver fra parlamentet efter talen. Vis mere Knyttede næve fra Volodymyr Zelenskyj og stående klapsalver fra parlamentet efter talen.

Anmodningen fra Ukraines præsident skal ses i lyset af, at Australien i forvejen har bidraget med militær bistand, humanitær bistand og sanktioner mod Rusland.

Australien hævede 20. marts sin humanitære bistand med ydereligere 30 millioner australske dollar - svarende til omkring 150 millioner danske kroner.

Landet ville også donere yderligere 21 millioner australske dollar i defensiv militær bistand til de ukrainske væbnede styrker. Det svarer til omkring 105 millioner kroner.

Men den hjælp ændrer ikke på, at Volodymyr Zelenskyj håber på australske pansrede køretøjer i Ukraines gader inden længe.