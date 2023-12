Det er et "faktum", at Ukraine ikke fik de ønskede resultater i sommeroffensiven mod Rusland.

Den meget omtalte ukrainske modoffensiv har ikke opnået de ønskede resultater.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med nyhedsbureauet AP, som er offentliggjort fredag.

- Vi ønskede hurtigere resultater. Ud fra det perspektiv opnåede vi ikke de ønskede resultater. Og det er et faktum, siger præsidenten.

Interviewet kommer i forlængelse af en rundtur til nordøstukrainske regioner. Her har Zelenskyj set nærmere på frontlinjepositionerne efter 21 måneder med krig mod Rusland.

Præsidenten ønsker at styrke forsvaret af flere positioner, har han ifølge Reuters sagt.

Over for AP erkender han, at vinteren markerer en ny fase i krigen mod Rusland.

Vejret ventes at komplicere situationen. Og i begyndelsen af de kolde måneder må præsidenten erkende, at han kun kan erklære sig delvist tilfreds med resultaterne indtil nu.

Således oplister Zelenskyj en række områder, som går mindre godt - og også områder, som han er tilfreds med.

- Hør nu her. Vi trækker os ikke, jeg er tilfreds. Vi kæmper mod verdens næstbedste hær, jeg er tilfreds, siger Zelenskyj med henvisning til den russiske hær ifølge AP. Men han fortsætter så:

- Vi mister folk, jeg er ikke tilfreds. Vi fik ikke alle de våben, vi ønskede. Jeg er ikke tilfreds. Men jeg kan heller ikke beklage mig for meget.

Præsidentens udmelding kommer, efter at der også fra ukrainsk militær har været meldinger om en ny fase i krigen.

For nylig sagde den øverstbefalende for de ukrainske styrker, general Valerij Zalusjnyj, til magasinet The Economist, at krigen er på vej til at bevæge sig ind i en mere statisk og udmattende fase.

Han advarede om et "dødvande", hvis ikke Ukraine får de nødvendige våben.

Senere er Zelenskyj dog gået i rette med topgeneralen og har sagt:

- Der er ikke et dødvande.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har for nylig godkendt en finanslov for 2024. Forsvar og sikkerhed ventes at udgøre omkring 40 procent af de russiske budgetudgifter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Ukraine ventes over halvdelen af udgifterne i finansloven at blive udgjort af forsvarssektoren.

/ritzau/