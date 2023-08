Frie og demokratiske valg i Ukraine på trods af den igangværende krig med Rusland?

Ja, hvorfor ikke.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.

»Det kan lade sig gøre. Jeg er klar til det,« siger han – med tilføjelsen, at Vesten i så fald skal give økonomiske støtte til at gennemføre processen:

»Jeg vil ikke tage penge fra våben og i stedet bruge dem på valg. Og det fremgår også af loven.«

Her henviser Volodymyr Zelenskyj til, at der siden den russiske invasion har været erklæret undtagelsestilstand – eller krigsretstilstand – i Ukraine.

Hvilket rent faktisk medfører, at der ikke kan afholdes valg. Og eksempelvis at mænd mellem 18 og 60 år ikke kan forlade landet, fordi skal stå til rådighed for militæret.

Undtagelsestilstanden er af parlamentet blevet forlænget et utal af gange siden februar sidste år. Senest til 15. november.

Volodymyr Zelenskyj under sit nylige besøg i Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Volodymyr Zelenskyj under sit nylige besøg i Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet om afholdelsen af valg trods krigen er dukket op på grund af den amerikanske senator Lindsey Graham, der netop har besøgt Ukraine.

»Vi har brug for et valg i Ukraine næste år. Jeg vil gerne se landet have et frit og retfærdigt valg, selvom det er under angreb,« lød det.

Emnet er også yderligere aktuelt, fordi der efter planen skulle have været holdt ukrainsk parlamentsvalg til oktober. På samme måde udløber Volodymyr Zelenskyjs præsidentperiode egentlig til marts næste år.

Ifølge præsidenten koster et 'normalt' valg i Ukraine lige under en milliard kroner at afholde, mens han ikke har et bud på prisen for at afvikle det midt i krigen.

For her vil han gerne sikre, at alle ukrainere både inden for og uden for landets grænser kan komme til at stemme.

Også soldaterne i skyttegravene.

»De forsvarer demokratiet i dag, og hvis ikke de kan komme til at stemme netop på grund af krigen, så ville det være uretfærdigt. Og det er derfor jeg har været imod at afholde valg,« siger Volodymyr Zelenskyj.