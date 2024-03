- Krigen i Ukraine er en trussel mod hele Europa. 2024 må blive et vendepunkt, siger Ukraines præsident.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i en tale på sikkerhedskonferencen i München lørdag, at "krigen i Ukraine er en trussel mod hele Europa".

Han understregede på konferencen i Tyskland, at "2024 må blive et vendepunkt".

- Dette er Ruslands krig mod en verdensorden baseret på retfærdighed, hed det i talen fra den ukrainske leder på konferences andendag.

Den ukrainske præsident blev mødt med stående applaus, da han kom ind på scenen i München for at tale efter den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

På konferencen er statsledere, regeringschefer og topdiplomater fra alle verdenshjørner samlet.

- Ukraine har holdt ud i 724 dage. Havde vi for to år siden troet på, at det var muligt, sagde den ukrainske leder.

Natten til lørdag blev det kendt, at Ukraine trækker sine styrker tilbage fra byen Avdijivka, som er omringet på tre sider af russerne.

Det er den største ændring på krigens front, siden russiske styrker indtog Bakhmut i maj 2023.

- Den vigtigste grund til tilbagetrækningen er at redde vores soldaters liv, sagde Zelenskyj.

USA advarede torsdag om, at den ukrainske by var i fare for blive indtaget af russerne, fordi ukrainerne ikke havde tilstrækkeligt med artilleriammunition.

Begge sider har holdt tabstallene i krigen tæt ind til kroppen, og Zelenskyj ville heller ikke i München sige noget om, hvor mange ukrainere, der er blevet dræbt.

Men han sagde, at for hver død ukrainsk soldat mister Rusland mindst syv.

Den ukrainske leder gjorde det klart, at hans lands krig mod de russiske invasionsstyrker er hæmmet af mangel på langtrækkende våben og mangel på artillerigranater.

- Når Ukraines fastholdes i en situation, hvor det mangler våben - og navnligt artilleri og langtrækkende kapacitet - får Putin mulighed for at tilpasse sig til krigens nuværende intensitet, hed det i Zelenskyjs appel til verdenssamfundet.

- Spørg ikke Ukraine om, hvornår krigen vil være slut. Spørg hellere om, hvorfor Rusland er i stand til at fortsætte, tilføjede han.

/ritzau/Reuters