»Vi anser Danmark for at være en allieret. Når man er på de godes side og på fredens side, så vil man være i stand til at bekæmpe russerne.«

Sådan lød det fra præsident Zelenskyj, da han tirsdag formiddag talte til den danske presse.

Og der var rosende ord til Danmark fra Ukraines præsident på pressemødet, som blev afholdt hos Berlingske Media på initiativ af koncernchef Anders Krab-Johansen.

»Et forenet Europa og en forenet verden er en forudsætning for den ukrainske hær. Danmark hjælper os i denne sag, og det er jeg taknemmelig for,« sagde præsidenten.

Og han understregede flere gange vigtigheden af, at Europa står sammen:

»Vi har brug for et forenet Europa og en forenet verden,« sagde han blandt andet.

Da DR spurgte, om præsidenten var tilfreds med den hjælp, Ukraine modtager fra Vesten - herunder fra Danmark - svarede præsidenten:



»Jeg vil være meget ærlig, fordi jeg er præsident for et land i krig,« svarer Zelenskyj og fortsætter:



»Vi kan ikke sige, at vi har alt, hvad vi har brug for, men samtidig vil jeg gerne understrege, at Danmark hjælper os. Jeres statsminister var en af de første til at udtrykke støtte til Ukraine. Det er jeg meget taknemmelig over.«



»Siden kom I også på banen med militær hjælp. Jeg kan ikke sige noget dårligt om Danmarks rolle og hjælp.«



»På et område kan Danmark spille en vigtig rolle: At presse på overfor andre lande i EU, hvad angår spørgsmålet om ukrainsk medlemskab. Det er et meget vigtigt spørgsmål for os. Det er meget vigtigt, at vi bliver kandidat,« siger Zelenskyj.