Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, rejser tirsdag til Belgien, hvor han skal underskrive en sikkerhedsaftale med landets premierminister, Alexander De Croo.

Det oplyser Belgiens regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mens Ukraines styrker kæmper med at holde Ruslands styrker tilbage, arbejder den ukrainske præsident på at skaffe mere militær bistand fra Ukraines vestlige allierede.

Mandag besøgte Zelenskyj Spanien, hvor premierministeren, Pedro Sanchéz, underskrev en sikkerhedsaftale, som betyder, at der i løbet af det næste år skal sendes militær støtte til Ukraine fra Spanien for en milliard euro. Det svarer til omkring 7,5 milliarder kroner.

Ukraine har underskrevet flere af denne slags aftaler med dets allierede, hvor landet har sikret sig langsigtet bistand. Det er både i form af våben og træning af styrkerne.

I en skriftlig kommentar oplyser den belgiske regering, at Zelenskyj og De Croo også vil deltage i et pressemøde sammen under den ukrainske præsidents besøg.

Det præcise indhold af sikkerhedsaftalen fremgår ikke.

Under besøget i Madrid mandag opfordrede Zelenskyj Vesten til at "tage alle midler i brug" for at få Rusland til at gå med til fred i Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er nødt til at intensivere samarbejdet med vores partnere for at komme videre. Alle midler skal bruges for at opnå sikkerhed og konkret tvang af Rusland til fred, lød det fra præsidenten på et pressemøde, hvor også Pedro Sanchéz deltog.

Rusland har i månedsvis beskudt storbyen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine. Rusland har også indledt en offensiv på landjorden i den nordlige del af regionen af samme navn.

Fredag oplyste Ukraine dog, at det har stoppet den russiske fremrykning og er gået til modangreb.

Mandag har Rusland meldt om et ukrainsk angreb mod den russisk-kontrollerede by Luhansk i det østlige Ukraine.

/ritzau/