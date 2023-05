Der bliver vendt 'et blindt øje' til Ruslands aggressioner i Ukraine.

Sådan lød beskyldningerne fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der fredag landede i Saudi-Arabien for at tale til flere arabiske ledere.

Besøget er en del af en større diplomatisk rundrejse, hvor Zelenskyj har bedt lande om hjælp med at skaffe våben og udstyr til krigen mod Putin.

Fredag opfordrede han de arabiske ledere til at hjælpe med at redde ukrainere 'fra russiske fængselsbure':

»Desværre er der nogen i verden, og her blandt jer, der vender et blindt øje til de bure og ulovlige annekteringer, og jeg er her, så alle kan få et ærligt blik, uanset hvor stærk Ruslands påvirkning er,« lød det fra Zelenskyj ifølge The New York Times.

Til stede på mødet var blandt andet Syriens leder Bashar al-Assad, som har knyttet tætte bånd til Rusland. Andre arabiske lande har til en vis grad forsøgt at holde sig neutrale under konflikten.

Mødet, der kommer som en overraskelse, er vigtigt for Zelenskyj, fordi store dele af den arabiske verden indtil nu primært har fået udlagt krigen af Rusland, siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg:

»Især Saudi-Arabien er en stor økonomisk spiller. Ligesom Rusland råder de over en stor energiforsyning og kan derfor rokke ved Putins magt og indflydelse.«

Det er vigtigt for Zelenskyj at vinde sympati i de arabiske lande, fordi de arabiske ledere dermed er mere tilbøjelige til at bakke op om, at Vesten sender våben til Ukraine:

»Ukraine vil for eksempel lige nu gerne have F-16-fly fra Vesten, og det ville være at krydse endnu en rød linje, hvis man rent faktisk leverer dem,« siger Jakob Illeborg.

»Men hvis Ukraine selv har 'klappet den af' i Saudi-Arabien, kan man måske undgå, at mellemøstlige lande pludselig bliver utilfredse og bruger deres magt til at sanktionere Vesten.«

Særligt Saudi-Arabien har forsøgt at vedligeholde et godt forhold til begge parter under konflikten og desuden lovet at støtte Ukraine med 400 millioner dollar.