Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj fortæller her til aften, at russerne har begået over 400 krigsforbrydelser i den tilbageerobrede by Kherson.

Det er kun få dage siden, at den ukrainske hær igen kunne hejse det ukrainske flag i byen Kherson.

Nu beretter præsident Volodymyr Zelenskyj om omfattende krigsforbrydelser mod civilbefolkningen.

Fredag begyndte den russiske hær en tilbagetrækning fra byen, der har været besat siden marts.

Nu tyder meget på, at russerne har spredt skræk og rædsel, mens de befandt sig i byen.

Det fortæller Zelenskyj i en tale søndag aften til det ukrainske folk.

»Efterforskere har allerede dokumenteret mere end 400 russiske krigsforbrydelser. De har fundet ligene af soldater og civile,« lyder det fra præsidenten i tv-talen.

Kherson er en strategisk vigtig by ved floden Dnipro.

Den ukrainske hær har tilbageerobret 226 landsbyer i ved Kherson, hvor der tilsammen bor over 100.000 indbyggere.

I talen fortæller præsidenten, at flere russiske soldater og lejesoldater er blevet anholdt.

Fredag oplyste Ruslands forsvarsministerium, at over 30.000 russiske soldater havde trukket tilbage til den østlige bred af floden Dnipro.

Russerne bliver ikke kun beskyldt for at have begået krigsforbrydelser i Kherson, hvor der før krigen brød ud boede en kvart million mennesker.

Lørdag kunne Volodymyr Zelenskyj fortælle, at den russiske hær ødelagde al kritisk infrastruktur.

Det gælder kommunikationslinjer, vand- og varmeforsyningen samt elektriciteten.

Men ifølge Zelenskyj er de lokale myndigheder i byen i gang med at få styr på situationen.

Putin udråbte for få uger siden regionen Kherson i det sydlige Ukraine som en del af Rusland "for altid".