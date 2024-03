Igennem længere tid har han ellers ikke været den store optimist.

Med god grund.

Russerne er buldret frem på slagmarken i Ukraine.

Men nu siger Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, at det er lykkedes at bremse fjendens offensiv.

Det fortæller han til franske BFMTV.

»Situationen er meget bedre nu, end den har været i de seneste tre måneder,« siger Zelenskyj med henvisning til situationen ved fronten.

»Vores militær har stoppet den russiske fremrykning i det østlige Ukraine.«

Han har tidligere beklaget sig over, at der var stilstand på slagmarken, og på det seneste har russerne kun været i offensiven.

»Vi havde vanskeligheder på grund af manglen på artilleriammunition, luftblokaden, de russiske langdistancevåben og de mange russiske droner,« siger præsidenten.

Byen Avdijivka faldt i februar. Det var det største nederlag for Ukraine siden maj måned 2023, hvor russerne indtog den nærliggende by Bakhmut.

Ifølge Zelenskyj har ukrainerne nu haft held med at standse russernes offensiv. Det sker blandt andet ved hjælp af et nybygget forsvarsværk, der strejker sig over 1000 kilometer.

Pave Frans har været ude at sige, at Ukraine bør indlede fredssamtaler med Rusland.

Men overfor det franske medie gør Zelenskyj det klart, at det ikke kommer til at ske.

»For Putin vil en pause være som at få ilt. Det vil ikke være reelle fredsforhandlinger, men blot en måde, hvorpå han kan genoprette den militære kapacitet og træne unge værnepligtige,« siger han.