»Jeg tror, det vil svække ham betydeligt.«

Spørger man den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil flere ting kunne svække Vladimir Putin – men særligt én ting kan skille sig ud.

Det fortalte Zelenskyj søndag under pressekonferencen 'Ukraine. År 2024', fremgår det af det ukrainske præsidentkontors hjemmeside.

Ifølge den ukrainske præsident vil både det at påføre den russiske hær tab på slagmarken, politisk isolation i verden, øget sanktionspres og konfiskation af indefrosne russiske aktiver kunne svække den russiske præsidents magt i Rusland.

Volodymyr Zelenskyj ses her under konferencen 'Ukraine. År 2024' søndag i Kyiv. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Volodymyr Zelenskyj ses her under konferencen 'Ukraine. År 2024' søndag i Kyiv. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA/Ritzau Scanpix

»For ham (Putin, red.) er penge nummer et. Hvis du lytter til hans budskaber, handler det hele om penge. Han sikrer beskyttelsen af disse penge, selv indefrosne aktiver i udlandet,« bemærkede Zelenskyj under pressekonferencen.

Den ukrainske præsident vurderer, at det er vigtigt for Putin at bevare russiske forretningsværdier – hvorfor det vil kunne ramme ham, hvis de bliver påvirket:

»Hvis alle de indefrosne aktiver og penge overføres til Ukraine uden nogen betingelser, tror jeg, det vil svække ham betydeligt,« forklarer Zelenskyj - som også har en klar interesse i, at det kan komme til at ske:

»Uden blodsudgydelser, men det ville være meget effektivt. Så ville han ringe til alle, ikke kun mig, for at finde en måde at afslutte denne krig på.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er nu gået mere end to år, siden Vladimir Putin indledte sin invasion af nabolandet.

Invasionen blev skudt i gang den 24. februar 2022.