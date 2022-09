Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke være bange for ham. Jeg er ikke bange for ham.«

Sådan lyder det søndag fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med CNN.

Når adspurgt om, hvorvidt Zelenskyj er bange for, at Putin kan ramme ham i præsidentpaladset, trækker han på forsigtigt på skuldrene.

Den ukrainske præsident forklarer, at de russiske raketter kan komme når som helst fra besatte områder, og at han derfor ikke bruger meget energi på at tænke på Putins næste træk.

(Arkivfoto). Den russiske præsident Vladimir Putin har trukket sine tropper ud af området omkring Izyum. Forklaringen lyder, at man fra russisk side vil forstærke indsatsen i Donetsk-området. Foto: GAVRIIL GRIGOROV Vis mere (Arkivfoto). Den russiske præsident Vladimir Putin har trukket sine tropper ud af området omkring Izyum. Forklaringen lyder, at man fra russisk side vil forstærke indsatsen i Donetsk-området. Foto: GAVRIIL GRIGOROV

»Det betyder ikke noget for mig,« forklarer Zelenskyj i et interview, som du kan se øverst i artiklen.

Ukrainske styrker har lørdag generobret nøglebyer – herunder Izyum og Balakija – fra russerne. Samtidig begyndte der at løbe rygter om, at ukrainske soldater har nået Lysytsjansk Luhansk-regionen. Det er dog aldrig blevet bekræftet officielt bekræftet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den ukrainske modoffensiv gennem den seneste måned generobret 3.000 kvadratkilometer fra russerne – et område der svarer til Fyn.

Søndag rundede krigen i Ukraine sin 200. dag, og du kan følge med i B.T.s livedækning af krigen i Ukraine her.