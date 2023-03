Lyt til artiklen

På blot fem dage er omkring 800 russiske soldater angiveligt blevet dræbt i bare ét område.

Det hævder den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i den tale, han sent tirsdag aften holdt for nationen.

I talen forklarede han, at han endnu engang havde holdt et møde med generalstaben, som blandt andet inkluderer medlemmer fra efterretningsdirektoratet, Forsvarsministeriet og de øverstbefalende for de forskellige retninger, man kæmper mod russerne i.

»Vi beskæftiger os i detaljer med situationen på hver af frontlinjens retninger,« forklarede Zelenskyj.

Han fortalte derefter, at den 'mest vanskelige situation' endnu udspiller sig omkring byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

En by, som russerne i månedsvis har forsøgt at omringe og indtage.

»Jeg kan give jer bare et eksempel. Nu til dags afholdes personalemøderne ret ofte – mindst to gange om ugen. Sidste møde var i torsdags. Og i dag rapporterede general Syrskyi, at siden sidste møde er omkring 800 fjender blevet dræbt alene i hans retning,« hævdede Zelenskyj og tilføjede:

»Rusland tæller slet ikke deres folk og sender dem (soldaterne, red.) til konstant at storme vores positioner. Intensiteten af kampene er kun stigende.«

Tirsdag fortalte de ukrainske styrkers hærfører i området, Oleksandr Syrskyi, ifølge AFP, at de russiske styrker havde strammet grebet om Bakhmut, og at hans soldater er presset til det yderste.

»Situationen omkring Bakhmut er ekstremt højspændt. På trods af markante tab har fjenden indsat sine mest trænede Wagner-angrebsgrupper for at forsøge at bryde gennem vores styrkers forsvar og omringe byen,« sagde han.

I sin tale sendte den ukrainske præsident en tak til landets egne styrker:

»Jeg takker alle ukrainske krigere, som på trods af dette vanvittige pres fra besættelsesmagten forsvarer vores positioner og ødelægger den russiske hær! Jeg takker hver og en, der støtter vores krigere!,« sagde han.

Det har ikke været muligt at verificere præsidentens påstande.