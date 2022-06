Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil tirsdag stille sig til rådighed og svare på spørgsmål fra danske journalister.

Den skelsættende begivenhed finder sted hos Berlingske Media i København – hjemsted for medierne B.T., Berlingske, Weekendavisen og 24syv.

»Vi åbner vores hus for hele den danske presse, så danske journalister kan stille spørgsmål direkte til præsident Zelenskyj,« siger koncernchef og udgiver Anders Krab-Johansen.

Han har selv fået arrangementet sat i stand via en aftale med Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk.

Volodymyr Zelenskyj holdt 4. maj tale til danskerne på en storskærm på Rådhuspladsen i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Volodymyr Zelenskyj holdt 4. maj tale til danskerne på en storskærm på Rådhuspladsen i København. Foto: Liselotte Sabroe

Det vil blive tirsdag kl. 11.30, at Volodymyr Zelenskyj møder dansk presse. Der tages dog forbehold for, at tidspunkt for pressemødet kan ændres.

Mødet vil finde sted ved hjælp af et videolink til Ukraine og foregå på engelsk med oversættelse til og fra ukrainsk.

Volodymyr Zelenskyj har flere gange tidligere talt til den danske befolkning.

I slutningen af marts dukkede han op – ligeledes digitalt – og holdt en tale for Folketinget, mens han i begyndelsen af maj på en storskærm var gæst ved et arrangement på Rådhuspladsen i København i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.

I modsætning til de to lejligheder bliver der altså tirsdag mulighed for interaktion mellem præsidenten og danske medier, der alle er inviteret til begivenheden. Der er et begrænset antal pladser.