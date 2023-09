Lige siden den berygtede lejehærschef Jevgenij Prigozjin mistede livet i et dramatisk flystyrt 23. august, har spekulationerne raset.

Hvem stod bag? Hvem slog chefen for Wagner-gruppen ihjel? Det giver den ukrainske præsident nu sit bud på.

Og det er måske ikke så overraskende.

Volodymyr Zelenskyj, den ukrainske præsident, er overbevist om, at Prigozjin blev dræbt af Putin.

Det siger Zelenskyj fredag.

»Det faktum, at han (Vladimir Putin, red.) slog Prigozjin ihjel, det er i hvert fald den information, vi har, ikke andet - siger en del om, hvor rationel han er, hvor svag han i virkeligheden er,« lød det fra den ukrainske præsident.

Udtalelsen kom i forbindelse med en konference i Kyiv.

På trods af den opsigtsvækkende udtalelse kom Zelenskyj ikke nærmere ind på, hvor han har den information fra. Han kom heller ikke med dokumentation for sin påstand.

Prigozjin (th) sammen med Vladimir Putin. Foto: Alexey Druzhinin/AFP/Ritzau Scanpix

Den ukrainske præsident er dog ikke ked af, at Wagner-chefen er borte, slog han efterfølgende fast.

»Vi havde ikke sørgedage. For os er det bare en terrorist mindre,« sagde Zelenskyj.

Kreml er endnu ikke kommet med et resultat af undersøgelsen af det flystyrt, der dræbte Prigozjin 23. august.

Her styrtede et mindre privatfly i den russiske Tver-region på vej mod Skt. Petersborg fra Moskva.

Alle de ti ombordværende - inklusiv Prigozjin og en anden prominent Wagner-leder ved navn Dmitrij Utkin - blev efterfølgende meldt dræbt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har efter Prigozjins død sendt kondolencer til Wagner-chefens familie.

De to havde kendt hinanden i årevis fra begges dage i Skt. Petersborg. Siden har Prigozjin tjent Putin via blandt andet arbejdet i Wagnergruppen, men også i andre former som via et cateringfirma. Deraf fik Prigozjin tilnavnet 'Putins kok'.

Prigozjin var 62 år, da han omkom. Hvad der skal ske med selve Wagner-gruppen, står endnu ikke klart.