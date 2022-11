Lyt til artiklen

Volodymyr Zelenskyj kiggede direkte ind i kameraet, da han sagde ordene.

»Jeg ved, at det lokale styre desværre ikke har gjort et godt arbejde i alle byer,« lød det.

Den ukrainske præsident er kommet med en sjælden kritik rettet mod egne rækker – i forhold til den indsats der er blevet gjort for at hjælpe befolkningen oven på de mange russiske missilangreb.

I en af sine daglige taler udtrykte Volodymyr Zelenskyj endda utilfredshed med særligt et sted: Hovedstaden Kyiv. Og dermed pegede han altså også fingeren direkte på den højt profilerede borgmester og tidligere topbokser, Vitalij Klitsjko.

Vitalij Klitsjko i Kyivs gader. Foto: Efrem Lukatsky Vis mere Vitalij Klitsjko i Kyivs gader. Foto: Efrem Lukatsky

»Der er i særdeleshed mange klager i Kyiv,« sagde præsidenten.

»Vær venligst opmærksom på, at indbyggerne i Kyiv har brug for mere beskyttelse.«

En tilsyneladende høflig anmodning, men Volodymyr Zelenskyj skulle blive meget mere ligefrem og barsk i sin kritik af, hvordan det indtil videre har foregået i Kyiv.

For han kritiserede ikke mindst, hvordan de såkaldte 'uovervindelighedspunkter' har fungeret i hovedstaden. Det er steder, hvor borgere (over hele landet) gratis skal kunne få adgang til elektricitet, internet, varme, vand, førstehjælp, lys og hvile.

Ifølge den ukrainske præsident er kun meget få af Kyivs 'uovervindelighedspunkter' dog velfungerende.

»Jeg forventer kvalitetsarbejde fra borgmesterens kontor. Ingen vil tilgive, hvs man ikke viser respekt for Kyivs 'uovervindelighedspunkter'. Vær venligst mere seriøs,« sagde han og tilføjede, at indbyggere i Kyiv havde oplevet at være uden strøm i 20-30 timer i træk.

Seneste tal lyder, at 60.000 indbyggere i byen er uden strøm.

Ifølge Volodymyr Zelenskyj har op mod 12 millioner ukrainere i den forgangne uge på samme tid været uden strøm. Der skulle være oprettet mindst 4.000 'uovervindelighedspunkter' i hele Ukraine.