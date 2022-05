Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag besøgte byen Kharkiv, der har været mål for flere angreb, skete det ikke uden dramatik.

For under besøget valgte han at fyre den lokale sikkerhedschef.

Det fortalte præsidenten selv sent søndag aften under sin tale til nationen:

»Jeg holdt møder med lederskabet i regionen og i byen. Takkede dem for at blive og forblive sammen med folket i Kharkiv, sammen med Ukraine. Og – det, der er meget vigtigt nu – sammen med hinanden. Alle arbejder virkelig for at sejre og gør det effektivt,« indledte han, før han tilføjede:

Her ses Volodymyr Zelenksyj under sit besøg i Kharkiv. Foto: AFP PHOTO /Ukrainian Presidential press-service

»Desværre kan det samme ikke siges om det lokale lederskab for Sikkerhedstjenesten af Ukraine (SBU). Jeg ankom. Afklarede situationen. Afskedigede chefen for Sikkerhedstjenesten i regionen. For ikke at arbejde for at beskytte byen i de første dage af fuldskala-krigen, men kun at tænke på sig selv personligt.«

Præsidenten tilføjede derudover, at sagen nu bliver undersøgt:

»Hvad var motiverne? Politimyndighederne vil finde ud af det,« sagde han.

Kharkiv har været under massive angreb, siden Rusland indledte krigen i nabolandet i slutningen af februar.

For nylig trak flere af de russiske tropper sig dog fra området for i stedet at koncentrere sig om Donbas-området, der ligger syd for Kharkiv.

